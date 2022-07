Người thân 6 nạn nhân tử vong: 'Nghe tin mà tôi không thở nổi'

Tối 24/7, hàng trăm người dân tập trung trước căn nhà - nơi xảy ra vụ việc 6 người tử vong nghi do ngạt khí. Trong số đó, nhiều người thân đang túc trực, chờ đón thi thể các nạn nhân để chuẩn bị làm đám tang.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà này rộng khoảng 100 m2, được gia đình nạn nhân kết hợp sinh sống và kinh doanh. Phía trước nhà có lớp cửa sắt thêm lớp cửa kính, xung quanh được vây tôn kín mít, không có cửa thông gió, có vẻ ngột ngạt.

Khoảng 18h30, 2 chiếc xe tải thùng chạy đến trước căn nhà, nhiều cảnh sát, dân phòng, nhanh chóng bê các thanh sắt, bàn ghế từ trên xe xuống. Họ chuẩn bị đón thi thể của những người tử vong.

Bên trong nhà, người thân dọn dẹp nhà cửa. Những vật dụng, bàn ghế, đồ nghề làm tóc của chị Tặng (nạn nhân) được người thân bê ra khỏi nhà, để ở khu đất trống gần đó.

Người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi tựa vào góc tường, mắt nhìn xa xăm. Đôi lúc, ông thở dài trong sự bất lực. Người này là ông B. - thân nhân của các nạn nhân xấu số.

Người đàn ông cho biết mình nhận tin từ người cháu vào chiều nay. “Lúc đó, tôi thở không nổi, phải trấn tĩnh hồi lâu rồi mới đủ sức chạy xe lên nhà của vợ chồng Phát. Vợ chồng Phát sống hiền lành, không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy", ông B. chia sẻ.

Theo ông B., vì đây là nhà Phát, gia đình quyết định tổ chức đám tang cho nạn nhân ở nhà này, sau đó sẽ đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Lúc 19h, hàng xe cứu thương nối đuôi nhau chở các thi thể về đến căn nhà của vợ chồng anh Phát. Hàng xóm, người thân đứng 2 bên đường đón nhận trong sự đau buồn vô hạn.

Khi các thi thể được đưa vào trong nhà, nhiều người thân suy sụp. Tiếng gào khóc khiến nhiều người xót xa.

“Sao con, cháu tôi là ra đi như thế này. Làm sao tôi có thể sống nổi đây”, giọng người phụ nữ trung niên òa lên.

Theo người thân, gia đình sẽ tổ chức mai táng cho 5 nạn nhân tại đây. Riêng nạn nhân còn lại là cháu họ đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân, chính quyền phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vận động cán bộ, mạnh thường quân hỗ trợ một số tiền gửi đến gia đình các nạn nhân.

Ông Phạm Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, cho biết chính quyền mong muốn chia sẻ một chút nỗi đau, áp lực đối với gia đình. Trước mắt sẽ hỗ trợ tiền, sau đó chính quyền lắng nghe nguyện vọng của gia đình để có những hỗ trợ tiếp theo.

“UBND tỉnh Bình Dương, UBND Thị xã Bến Cát, UBND phường Thới Hòa và các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình anh Phát khoảng 200 triệu đồng”, ông Thảo thông tin.

Vụ 6 người tử vong được phát hiện vào gần trưa 24/7. Khi đó, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc các nạn nhân chết bất thường trong căn nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

“Lực lượng chức năng bước đầu nhận định những người trong nhà sử dụng máy phát điện đã tạo ra khí CO, trong khi căn nhà quá kín. Qua đó, cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí”, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - thông tin.

Danh tính 6 người tử vong gồm Lý Quốc Pháp (47 tuổi), Đỗ Thị Tặng (37 tuổi, vợ ông Pháp), Lý Bảo Khang (7 tuổi), Lý Quốc Thịnh (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (15 tuổi) và Huỳnh Thúy Duy (15 tuổi).