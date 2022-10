Người phụ nữ tử vong sau va chạm giữa ôtô và xe máy

Đang chở vợ và con di chuyển trên quốc lộ 1, xe máy do ông Quán điều khiển va chạm với ôtô tải. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Review Phong Điền.

Khoảng 8h30 sáng 26/10, một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy trên quốc lộ 1 qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) khiến một người tử vong.

Thời điểm này, ông Nguyễn Hoàng Lân (38 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển ôtô tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Huế - Quảng Trị.

Khi đến đoạn chợ An Lỗ, ôtô do Lân điều khiển đã va chạm với xe máy do ông Trần Quán (45 tuổi, trú thị xã Hương Trà) điều khiển chở theo sau vợ là Hồ Thị Sự (36 tuổi) và con gái một tuổi.

Vụ tai nạn khiến chị Sự tử vong; xe máy bị hư hỏng.