Người phụ nữ trộm tiền trong tài khoản bạn nhậu

Hồ Kiều Tho (40 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) đã quan sát và ghi nhớ mật khẩu điện thoại của người phụ nữ mới quen, sau đó mượn điện thoại rồi lén chuyển trộm tiền của nạn nhân.

Ngày 8/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Kiều Tho (40 tuổi, ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều 19/9/2022, Nguyễn Thị Thùy Linh (43 tuổi, ở phường Long Châu, thị xã Tân Châu) đến chơi nhà chị dâu là Nguyễn Thị Ngọc Dung (36 tuổi, ở cùng địa phương).

Hồ Kiều Tho tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Trong lúc ngồi chơi, Linh lấy điện thoại mở ứng dụng chuyển tiền để xem số dư tài khoản và chuyển tiền cho người khác. Tho ngồi phía sau nên nhìn thấy và biết được mật khẩu của Linh để vào ứng dụng.

Đến tối, cả nhóm 4 người tổ chức nhậu. Tho nhiều lần mượn điện thoại của Linh để ra ngoài gọi cho người thân. Tho lén đăng nhập vào ứng dụng điện thoại, chuyển hơn 6 triệu đồng vào tài khoản của con ruột.

Khuya hôm đó, Linh kiểm tra tài khoản trên ứng dụng, thì phát hiện mất số tiền trên. Cảnh sát vào cuộc điều tra, nghi Tho là thủ phạm nên mời đến làm việc.

Tho quanh co chối tội nhưng với chứng cứ cảnh sát đã thu thập, nên khai nhận do đam mê cờ bạc online, đã lấy trộm số tiền nói trên và sử dụng vào mục đích cờ bạc.