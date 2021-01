Người phụ nữ sa lưới sau 10 năm bị truy nã

Sau 10 năm bị Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thắm rời khỏi địa phương và bị bắt giữ ở TP.HCM.

Công an quận 1 (TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Thị Hồng Thắm (37 tuổi, thường trú Vĩnh Phú) cho Công an Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Hồng Thắm. Ảnh: Công an cung cấp.

10 năm trước, Thắm bị Công an huyện Lập Thạch phát lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 7/11, Công an phường Bến Thành làm công tác kiểm tra lưu trú tại khách sạn Alagon Plus (phường Bến Thành, quận 1) phát hiện Thắm thuê phòng tại đây. Công an quận 1 sau đó phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mời Thắm về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu, Thắm thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình trước đây.