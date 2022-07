Người phụ nữ phóng hỏa làm chị dâu và cháu bé 6 tháng tuổi tử vong

Cho rằng bị xúc phạm, bà Hưng mang xăng đến nhà anh chồng trả thù. Vụ cháy khiến 2 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hưng (50 tuổi, người địa phương) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, năm 2017, bà Hưng mâu thuẫn với ông N.H.C. (anh chồng bà Hưng) về vấn đề tiền bạc trong dòng họ.

Bị can Nguyễn Thị Hưng. Ảnh: M.H.

Chiều ngày 11 và 12/7, bị can đến nhà vợ chồng ông C. để đón cháu nội. Cho rằng bị xúc phạm, người phụ nữ này nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 13/7, bà Hưng đi mua khoảng 5,7 lít xăng rồi mang đến nhà ông C. Lúc này, bà B. (vợ ông C.) đang bế cháu bé 6 tháng tuổi ở phòng khách.

Theo lời khai của bị can, Hưng ban đầu đã từ bỏ ý định trả thù bởi không muốn làm cháu bé bị thương. Sau đó, ông C. từ phòng ngủ đi ra, buông lời nói khiến Hưng cảm thấy bị xúc phạm nên bị can đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa.

Vụ cháy khiến bà B. và cháu bé 6 tháng tuổi bỏng nặng, phải vào viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án. Ảnh: M.H.

Sau khi phóng hỏa, bà Hưng uống nước rửa bát để tự tử nhưng được tổ công tác Công an TP Vĩnh Yên phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Tối hôm đó, cháu bé 6 tháng tuổi tử vong do bỏng da, phổi, phế quản xung huyết. Một tuần sau, bà B. cũng không qua khỏi.