Người phụ nữ ngồi tù vì say rượu lái xe 'vượt biển' ở Mỹ

Người phụ nữ tại Florida đối mặt với ít nhất 3 tội danh sau khi lái xe xuống bãi biển trong tình trạng say rượu.

Một phụ nữ tại Florida (Mỹ) phải ngồi tù sau khi bị cáo buộc say rượu lái xe nguy hiểm trên bãi biển. Ngày 27/5, Sarah Ramsammy lái xe vào Smyrna Dunes - công viên nổi tiếng tại Florida - rồi lao xe xuống bờ biển và suýt tông vào những người đang tắm biển, theo các nhân chứng tại hiện trường.

Chiếc Nissan SUV bị mắc kẹt trên bãi biển sau sự cố "nhầm đường". Ảnh: Volusia Sheriff’s Office.

Theo phòng cảnh sát Volusia Sheriff, lượng cồn trong máu của Ramsammy đạt ngưỡng 0,153% vượt rất nhiều so với mức cho phép. Do đó, người phụ nữ này phải đối mặt với ít nhất 3 cáo buộc gồm say rượu lái xe, lái xe nguy hiểm và không tuân thủ chỉ dẫn giao thông.

Trong khi đó, Ramsammy khai với cảnh sát rằng cô lái nhầm vào bãi biển và bị người tắm biển tại đó ngăn lại. “Tôi đang cố quay đầu xe nhưng đám đông ngăn tôi lại và nói rằng tôi suýt tông vào một đứa bé”, Ramsammy nói với cảnh sát.

Ramsammy (áo thun xanh) và bạn ngồi chung xe tại hiện trường. Ảnh: Volusia Sheriff’s Office.

Rất may là không có thương vong nào sau vụ việc này. Hư hại nặng nhất là chiếc Nissan SUV của Ramsammy khi bị mắc kẹt trên bãi biển. Nếu nước biển vào đến nội thất và khoang động cơ, chiếc xe này cần khá nhiều tiền để sửa chữa.

Với nồng độ cồn trong máu 0,153%, ít nhất Ramsammy sẽ đối mặt hàng loạt án phạt gồm phạt tiền 1.000- 2.000 USD , 1 ngày đến 9 tháng tù giam, tước bằng lái 6-12 tháng, giám sát 1 năm, giam xe 10 ngày.

Sau khi ra tù, người phụ nữ này còn bị cài thiết bị theo dõi nồng độ cồn khi khởi động xe. Nếu nồng độ cồn không vượt mức cho phép, thiết bị này cho phép xe đề máy bình thường.