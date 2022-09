Người phụ nữ làm giả con dấu cơ quan để chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Thị Trinh Nữ (SN 1991, trú tại khối 7B, phường Điện Bàn).

Đặng Thị Trinh Nữ bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu của Văn phòng Công chứng thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, sau đó chiếm đoạt. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan CSĐT sau khi tiếp nhận thông tin, đã phân công điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ. Đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ tại cơ quan công an. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, Đặng Thị Trinh Nữ lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng; góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời nhưng thực tế đối tượng dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, để tạo lòng tin cho khách hàng là làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật, đối tượng đã đặt làm con dấu giả của Văn phòng Công chứng và lập 2 hợp đồng giả mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 2 khách hàng, thể hiện 2 khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho đối tượng để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng. Tổng số tiền Đặng Thị Trinh Nữ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 50 tỷ đồng . Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

