Người phụ nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ

Nghi phạm 44 tuổi thừa nhận đã sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ do mâu thuẫn tình cảm.

Trao đổi với Zing sáng 1/12, chỉ huy Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Như Hoàng (44 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Hình ảnh Hoàng cùng nạn nhân đi bộ trên đường. Ảnh: H.N.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/11, Hoàng cùng chị Đ.T.T. (48 tuổi) đến một nhà nghỉ ở phường La Khê, quận Hà Đông.

Rạng sáng hôm sau (30/11), nghi phạm rời đi. Đến 14h cùng ngày, nhân viên dọn phòng phát hiện chị T. tử vong trong tình trạng lõa thể.

"Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an quận Hà Đông đã phát thông báo truy tìm nghi can. Đến 15h ngày 30/11, Hoàng đầu thú", lãnh đạo Công an quận Hà Đông nói.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng cho biết vì mâu thuẫn tình cảm nên bóp cổ nạn nhân đến chết.