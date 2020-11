Người phụ nữ bị vỗ mông trong thang máy ở TP.HCM

Chị Hoa kể rằng sau khi vỗ mông, người đàn ông nước ngoài còn buông lời lăng mạ, mang tính kỳ thị chủng tộc.

- Why you did that? (Tại sao anh làm thế?) - Chị Hoa sững sờ hỏi khi bị người đàn ông nước ngoài vỗ mông khi chị vừa bước ra khỏi thang máy.

- That’s a compliment (Đó là một lời khen) - Người đàn ông này nói.

4 tháng sau sự việc hôm đó, chị Hoa (36 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời người phụ nữ này, chị bị một người đàn ông nước ngoài quấy rối trong máy tại chung cư The Sun Avenue (quận 2, TP.HCM) hồi tháng 7.

Sự việc được nhiều người biết đến khi mới đây, video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Quấy rối trong thang máy

20h ngày 11/7/2020, chị Hoa đi vào thang máy để trở về căn hộ tại chung cư The Sun Avenue. Khi đó, chị gặp anh Pablo (44 tuổi, quốc tịch Estonia).

Quen biết nhau trước đó, hai người chào hỏi, trò chuyện trong lúc chờ thang máy. Chị Hoa kể rằng khi đó, người đàn ông này khoe với chị rằng anh ta biết nói 4 thứ tiếng. Pablo cũng gửi lời hỏi thăm tới chồng chị.

Người đàn ông nước ngoài vỗ mông chị Hoa khi chị rời khỏi thang máy. Ảnh chụp màn hình.

Khi chị ra khỏi thang máy, người đàn ông nước ngoài với theo, dùng tay vỗ vào mông chị. “Mình rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trước đó, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Mình lập tức hỏi tại sao anh ta lại làm vậy, anh ta nói đó là một lời khen ngợi. Mình nói không được, hành động đó không đúng. Thế là anh ta liền gọi mình là ‘Monkey’”, chị Hoa kể lại.

Sự việc khiến chị vừa bàng hoàng, vừa bức xúc. Theo chị Hoa, trong tiếng Anh, “monkey” không chỉ có nghĩa là “con khỉ” mà còn là lời nhục mạ mang tính kỳ thị chủng tộc. “Giống như bạn mắng ai đó là ‘con mọi’. Đó là lời lăng mạ rất nặng”, chị nói.

Khi biết chuyện, chồng chị Hoa lập tức nhắn tin cho Pablo yêu cầu giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, theo chị Hoa, Pablo phủ nhận và cho rằng mình không có hành động như vậy.

Tối hôm đó, người đàn ông này liên tục gọi điện cho vợ chồng chị Hoa, yêu cầu giải quyết sự việc “bằng nắm đấm” và có thêm những lời lẽ xúc phạm, đe dọa.

Chung cư tăng bảo vệ tuần tra

Sợ hãi và cảm thấy bị xúc phạm, ngay sau đó, chị Hoa đã báo với Ban quản lý tòa nhà và yêu cầu truy xuất hình ảnh từ camera. Hai ngày sau, chị Hoa đã làm đơn tố cáo đến Công an phường An Phú, quận 2.

Theo đơn tố cáo, chị Hoa cho rằng mình bị người đàn ông nước ngoài quấy rối nơi công cộng. Nguyện vọng lớn nhất của chị là xử phạt thích đáng Pablo và yêu cầu anh ta sớm rời khỏi chung cư.

Chị Hoa và vị khách Tây trò chuyện trong thang máy. Ảnh chụp màn hình.

Đại diện Ban quản lý chung cư The Sun Avenue xác nhận đã nhận được phản ánh của chị Hoa về sự việc từ hồi tháng 7. Ban quản lý cũng đã hỗ trợ chị Hoa trong việc trích xuất camera, viết đơn tố cáo để gửi đến cơ quan chức năng.

Vị này cho biết chị Hoa là người đầu tiên có phản ánh chính thức về hành vi quấy rối nơi công cộng của người đàn ông này. Trước đó, ban quản lý chỉ nghe một số cư dân nói về việc anh Pablo có hành xử thô lỗ tại nơi công cộng.

“Ban quản lý tòa nhà không có thẩm quyền đuổi ai đó ra khỏi căn hộ mà người ta đang ở. Sau sự việc, ban quản lý đã tăng cường thêm một bảo vệ tuần tra thường xuyên hơn khu vực tháp vị khách này sống và để mắt hơn tới người này", đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết.

Cũng theo vị này, trước đây, ban quản lý cũng từng có thông báo liên quan đến những hành vi vi phạm trong thang máy khi có nhiều vụ việc quấy rối liên tục xuất hiện ở các chung cư. Hiện, đơn vị này đang cân nhắc phát hành thêm một vài cảnh báo tương tự trong thời gian tới.

*Các nhân vật đã được đổi tên.