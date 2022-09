Người phụ nữ bị khởi tố sau khi đơn tố cáo lừa hàng chục tỷ đồng

Chồng nữ bị can này là cán bộ cảnh sát hình sự đã bị đình chỉ công tác để xác minh làm rõ.

Chiều 6/9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1987, trú tại TP Huế) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Linh được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hiện, cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra đối với ông Nguyễn Xuân Anh Dũng (chồng Linh, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế). Ông Dũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Đơn tố giác lừa đảo của người dân đối với vợ chồng Linh. Ảnh: Điền Quang.

Trước đó, nhiều người dân ở Thừa Thiên - Huế đã gửi đơn tố cáo việc bị vợ chồng Linh lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị P.T.C. (trú TP Huế), người này và Linh là bạn thân từ nhỏ. Linh tâm sự với chị C. về việc cần thêm vốn để mở rộng kinh doanh cầm cố tài sản, cho vay lãi.

Để tạo lòng tin, Linh thường gửi ảnh chụp các tài sản khách hàng cầm cố như ôtô, sổ đỏ… cho chị C xem. Tin tưởng bạn, chị C. đã cho Linh mượn tiền với thời hạn một tháng. Từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021, chị C. đã cho vợ chồng Linh vay 2,1 tỷ đồng . Khi đó, anh Dũng đứng ra cam kết đảm bảo trả hết số tiền mà 2 vợ chồng này mượn của chị C. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại và đến nhà để đòi nợ nhưng chị C. không lấy được tiền.