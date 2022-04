Người phụ nữ 2 lần bị truy nã

Bỏ trốn sau khi bị khởi tố và được hoãn chấp hành hình phạt tù, Nguyễn Thị Ngọc Kiều (28 tuổi, ở An Giang) 2 lần bị truy nã.

Ngày 2/4, Công an tỉnh An Giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Kiều (28 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã của cơ quan thi hành án hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Kiều đến làm tóc tại khu vực phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên. Thấy chủ tiệm sơ hở, Kiều lấy trộm điện thoại iPhone X. Năm ngày sau, Kiều quay lại thì chủ tiệm phát hiện, báo cảnh sát bắt giữ.

Ngoài vụ trộm trên, Kiều thừa nhận ngày 27/2/2019, đã đến tiệm tóc ở phường Mỹ Xuyên để trộm túi xách có 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Nguyễn Thị Ngọc Kiều bị cảnh sát bắt giữ sau hơn một năm trốn truy nã. Ảnh: Tiến Tầm.

Kiều sau đó bị cảnh sát khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian điều tra, người phụ nữ này đã bỏ trốn. Ngày 23/11/2019, Kiều bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã.

Ngày 27/3/2020, TAND TP Long Xuyên phạt Kiều 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng cho hoãn chấp hành hình phạt do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, Kiều một lần nữa bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/3/2021, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang truy nã Kiều. Chiều 1/4,người phụ nữ này bị bắt tại TP Long Xuyên.