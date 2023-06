Người nước ngoài tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

Trả hồ sơ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong

0

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết tại TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra ngày 6/9/2022, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra.