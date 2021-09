Người nổi tiếng khoe biệt thự giữa khủng hoảng nhà đất

Khán giả cảm thấy không hài lòng khi ngôi nhà sang trọng của các ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình.

Ngày 1/9, Chosun Ilbo đưa tin nhiều khán giả Hàn Quốc cảm thấy không hài lòng khi theo dõi người nổi tiếng sống ở những căn nhà xa hoa trên sóng truyền hình, đặc biệt với tình trạng giá nhà đất tăng vọt tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Hiện nay, Hàn Quốc phải trải qua một cuộc khủng hoảng liên quan tới nhà đất. Nhiều người trẻ tại quốc gia này tiết lộ họ không có đủ tiền để mua nhà. Giá nhà trung bình ở Seoul tăng 50% so với năm 2017 và tăng 22% từ năm 2019 tới năm 2020.

Đây là mức tăng cao nhất trong số các thành phố lớn tại châu Á. Trung bình, một căn hộ tại Seoul có trị giá 1 triệu USD .

Người xem thường xuyên chứng kiến những căn hộ xa hoa của người nổi tiếng trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

I Live Alone của đài MBC nằm trong số những chương trình phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ cuộc tranh cãi. Theo truyền thông Hàn Quốc, căn hộ mới được Jeon Hyun Moo tiết lộ tại I Live Alone có diện tích 156 m2. Vào cuối năm 2020, ngôi nhà được định giá khoảng 3,9 triệu USD .

Ngoài ra, thành viên Park Na Rae của chương trình đã mua một ngôi nhà biệt lập hai tầng tại khu vực Itaewon, với một tầng hầm và hai tầng trệt, thông qua đấu giá. Ngôi nhà có diện tích lô đất là 551 m2 và diện tích xây dựng là 319 m2. Sao nữ đã thắng buổi đấu giá với số tiền 4,8 triệu USD .

Gần đây, thành viên Hwa Sa (MAMAMOO) cũng chia sẻ về căn biệt thự trị giá khoảng 2,6 triệu USD mà cô mới chuyển tới. Đặc biệt, nam ca sĩ Key (SHINee) thừa nhận tại I Live Alone rằng anh không biết ngôi nhà của mình có bao nhiêu căn phòng. Câu nói của Key khiến toàn bộ ngôi sao tham gia chương trình cảm thấy ngạc nhiên.

Ngoài I Live Alone, chương trình như All The Butlers của SBS, The Return of Superman của KBS và On and Off của tvN cùng có nội dung tiết lộ ngôi nhà sang trọng của người nổi tiếng và cuộc sống thường ngày của họ. Một số khán giả chỉ trích rằng người dân Hàn Quốc khó có thể đồng cảm với các chương trình này.

Một khán giả bình luận: "Tôi cảm thấy mình thiếu thốn khi xem những chương trình như I Live Alone và My Little Old Boy. Các chương trình này chỉ miêu tả cuộc sống của người sống một mình tại căn hộ sang trọng, mà họ không phải làm gì cả".

Trong The Return of Superman, một gia đình sống tại ngôi nhà ven sông Hàn vẫn có thể trang trải cuộc sống ngay cả khi người bố không đi làm, khán giả này chia sẻ.

Công chúng Hàn Quốc bày tỏ: "Tôi không biết liệu mình có muốn xem người nổi tiếng khoe những căn nhà hàng triệu USD không".

Park Na Rae khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi cô chi trả 4,8 triệu USD cho căn hộ mới. Ảnh: Naver.

Theo nhiều khán giả, trước đây người nổi tiếng thường sống trong chung cư một phòng hay căn hộ studio nhỏ, và người xem có thể cảm thấy đồng cảm với họ. "Hiện nay không còn nhiều thứ chúng ta liên hệ được với nhau nữa, quả là đáng tiếc", Chosun Ilbo trích dẫn bình luận của một người xem.