'Người Nhện' Tom Holland tạm ngừng diễn xuất

Trong cuộc phỏng vấn với Extra, tài tử người Anh cho biết vai diễn khó nhằn trong loạt phim kinh dị The Crowded Room, được ấn định phát hành từ ngày 9/6, khiến anh cần có thời gian ổn định lại tinh thần.

"Chắc chắn đó là khoảng thời gian khó khăn", Holland chia sẻ về quá trình tham gia The Crowded Room. Anh giải thích: "Tôi khám phá những cảm xúc mà bản thân chưa từng trải qua. Và trên hết, ở cương vị nhà sản xuất, phải giải quyết hàng tá vấn đề xảy ra với bộ phim, càng gia tăng thêm áp lực cho tôi".

Dù rất thích vai diễn trong The Crowded Room, Holland thừa nhận bộ phim khiến anh gục ngã theo đúng nghĩa đen. Anh chia sẻ thêm: "Tôi quyết định nghỉ ngơi một năm".

Theo Page Six, Holland đóng vai Danny Sullivan, thanh niên nhẹ dạ cả tin nhưng lại bị bắt vì xả súng tại Rockefeller Center vào mùa hè năm 1979. Ngoài Holland, bộ phim kinh dị tội phạm còn có Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Will Chase và Sasha Lane tham gia diễn xuất.

Sau khi phim đóng máy, Holland cho phép bản thân nghỉ ngơi, đi du lịch, chơi golf và gặp gỡ gia đình, bạn bè. "Bạn biết đấy, khi rảnh, tôi sẽ đi mua cây và chăm sóc chúng. Tôi chỉ đang cố gắng trở thành người bình thường ở Kingston. Tôi cần được thư giãn".

Trước đó, trả lời EW, Holland cũng thừa nhận quá trình quay The Crowded Room khiến tinh thần của anh bị đánh gục và phải mất khá lâu anh mới có thể hồi phục.

Trong bất cứ công việc gì, bạn trai Zendaya cũng ưu tiên sức khỏe và tinh thần lên hàng đầu. Đó là lý do Holland quyết định xóa mạng xã hội để tránh đọc phải những bình luận tiêu cực.

"Tôi cảm thấy bị kích động quá mức bởi mạng xã hội. Tôi bị cuốn vào những bình luận nhắc tên mình. Điều đó gây ra ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của tôi. Vì vậy, tôi quyết định xóa ứng dụng", nam diễn viên thông báo với 67,7 triệu người theo dõi vào tháng 8/2022.

