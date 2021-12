Với vai Người Nhện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Tom Holland trở thành “cậu bé vàng” mới tại Hollywood ở tuổi 25.

Sau khi công chiếu, giới truyền thông ghi nhận No Way Home - phần phim thứ ba trong series phim về Người Nhện - phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé giữa đại dịch, trở thành một trong số bộ phim hiếm hoi của 2021 có doanh thu mở màn vượt 100 triệu USD .

Với loạt thành tích ấn tượng tại ngành công nghiệp phim ảnh, Tom Holland - nam diễn viên thủ vai Người Nhện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - được mệnh danh là "cậu bé vàng mới" của Hollywood.

Vụt sáng từ vai diễn đầu tiên

Sinh ra trong gia đình đông con, Tom Holland được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật cũng như tố chất hài hước từ người cha Dominic Holland, MC kiêm tác giả, diễn viên hài nổi tiếng.

Bằng niềm đam mê với bộ môn nhảy hip hop, Tom lọt vào mắt xanh của Peter Darling, biên đạo múa cho bộ phim điện ảnh Billy Elliot và vở nhạc kịch cùng tên. Đây cũng là lúc chàng nhện trẻ tuổi bước chân vào giới giải trí. Anh bước đầu gặt hái thành công thông qua nhiều vở diễn và các màn trình diễn trên sóng truyền hình khắp nước Anh.

Tom Holland khiến nhiều khán giả rơi nước mắt với vai diễn cậu bé lạc gia đình sau trận sóng thần tàn khốc trong The Impossible.

Năm 2011, Tom Holland được chọn để lồng tiếng cho phiên bản tiếng Anh của bộ phim hoạt hình Arrietty do Studio Ghibli sản xuất. Cùng năm đó, anh nhận vai diễn điện ảnh đầu tay trong The Impossible, bộ phim lấy bối cảnh trận sóng thần tại Thái Lan năm 2004 do đạo diễn người Tây Ban Nha J.A. Bayona thực hiện, sánh vai cùng hai ngôi sao hạng A là Naomi Watts và Ewan McGregor.

The Impossible nhanh chóng đạt thành công về mặt thương mại khi thu về gần 200 triệu USD doanh thu. Đồng thời, dự án cũng mang tới cho Tom Holland nhiều đề cử, thắng lợi ở không ít giải thưởng điện ảnh và liên hoan phim uy tín, như Hollywood Film Awards, Empire Awards, Saturn Awards…

Diễn xuất của cậu bé 6 tuổi Tom Holland khi ấy được đánh giá là không hề bị lấn át bởi hai ngôi sao lớn, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc mạnh. Nối tiếp thành công của The Impossible, Tom Holland tiếp tục để lại dấu ấn ở ngành công nghiệp phim ảnh với màn diễn xuất đáng nhớ trong các tác phẩm thương mại và nghệ thuật như Locke, How I Live Now, In the Heart of the Sea, Edge of Winter…

Cột mốc với Người Nhện

Năm 2014, sau thất bại của The Amazing Spider-man 2, hãng Sony hủy bỏ phần cuối trong bộ ba phim Người Nhện của Andrew Garfield. Họ quyết định kết hợp với Marvel Studios để nhân vật này xuất hiện trong các phim sắp tới của MCU.

Cuộc đua tuyển chọn siêu anh hùng Người Nhện mới chính thức bắt đầu. Nhiều cái tên triển vọng lúc bấy giờ tại Hollywood tham gia ứng cử. Hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn này là Tom Holland và Charlie Rowe.

Thông qua nhiều cuộc khảo sát khắp cộng đồng phim ảnh và báo chí, công chúng cho rằng Charlie Rowe sẽ nắm chắc trong tay vai Spider-Man, với hơn 80% tổng bình chọn ủng hộ anh. Tuy nhiên, mọi thứ phát triển theo chiều hướng ngược lại, khi Marvel Studios và hãng Sony công bố Tom Holland mới là người được chọn nhờ tố chất ngôi sao, khả năng diễn xuất, độ hài hước và gương mặt non nớt nhưng rất cuốn hút - điều họ tìm kiếm ở Người Nhện mới.

Tom Holland lần đầu xuất hiện dưới vai diễn Người Nhện thông qua Captain America: Civil War.

Sức hút của Người Nhện mới sớm được chứng minh khi trailer của Captain America: Civil War thu hút hơn 61 triệu lượt xem chỉ trong ngày đầu ra mắt, cao hơn gấp 5 lần so với trailer đầu tiên.

Kết quả, phim thu về hơn 1,1 tỷ USD cùng vô số lời khen từ giới phê bình, tạo tiền đề cho phim riêng đầu tiên trong bộ ba phim mới của Người Nhện ra mắt một năm sau đó.

Spider-Man: Home Coming cũng nhanh chóng đạt thành công với tổng doanh thu hơn 880 triệu USD , dù phim bị đánh giá có phần "nhẹ đô" và nghiêng nhiều về câu chuyện đời sống của chàng trai mới lớn hơn là siêu anh hùng.

Người Nhện của Tom Holland dường như được xây dựng bằng những lỗi lầm của tuổi trẻ, với mục đích làm nổi bật sự trưởng thành của nhân vật này qua từng phần phim.

Tại Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame và đặc biệt là Far From Home, dù xuất hiện ít hay nhiều, Người Nhện đều cho khán giả thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình lớn lên: Từ cậu bé được Người Sắt bảo bọc, lỗi lầm trong việc tin tưởng nhầm người với Mysterio cho tới cú ngã đau đớn để trở thành người lớn, và cuối cùng là cái kết trọn vẹn cho cả ba phiên bản Spider-Man trong phần phim No Way Home mới ra mắt.

Tom Holland mang đến cho nhân vật Peter Parker hình ảnh một người trẻ có đời sống cá nhân nhiều rắc rối, từ đó dẫn tới vô số hậu quả khó lường, điều mà rất nhiều thanh thiếu niên thuộc thế hệ Z ngày nay gặp phải.

Do vậy, mặc nhiên Tom Holland trở thành phiên bản Người Nhện được yêu mến nhất, đồng thời thành công về mặt thương mại nhất trên màn ảnh rộng.

Hiện tại, Sony và Marvel đã quyết định phát triển phần phim riêng tiếp theo cho Người Nhện, cũng như lên kế hoạch về sự xuất hiện của nhân vật này trong các phim khác của MCU.

Người Nhện của Tom Holland được xây dựng theo hình ảnh gần gũi với khán giả trẻ hiện đại.

Đừng để chết vai

Không đơn thuần dừng lại ở vai diễn siêu anh hùng, Tom Holland rất tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Không kén cá chọn canh, anh sẵn sàng tham gia buổi tuyển chọn cho nhiều bộ phim, kể cả khi đó không phải phim bom tấn.

Tom Holland cho thấy sự đa dạng trong thực lực của mình khi anh thử sức với vai diễn ở nhiều thể loại khác nhau, từ dạng đòi hỏi thể lực như Pilgrimage và Chaos Walking, thể loại đặt bối cảnh vào thời chiến như The Current War, dạng phim nặng về tâm lý như Edge of Winter, The Lost City of Z, The Devil All The Time và Cherry, cho đến kiểu phim truyền tải thông điệp tích cực như Spies in Disguise, Dolittle và Onward. Do vậy, anh ngày càng được nhiều nhà làm phim tin tưởng "chọn mặt gửi vàng".

Tuy nhiên, còn mất rất nhiều thời gian để nam diễn viên người Anh vượt ra khỏi chiếc bóng của Spider-Man, đặc biệt khi series này dự kiến vẫn còn tiếp diễn.

Phần diễn xuất của Tom Holland cho các vai diễn mang nặng tính tâm lý đều được đánh giá tốt, nhưng những bộ phim đó lại không được lòng cả giới phê bình và khán giả, điển hình như Cherry và The Devil All The Time. Có lẽ đã đến lúc Tom Holland đưa ra tính toán kỹ càng cho bước tiến tiếp theo, tránh tình trạng đi vào lối mòn "chết vai" như nhiều sao trẻ Hollywood khác.

Sắp tới, Tom Holland thủ vai chính trong bom tấn trị giá 120 triệu USD dựa trên tựa game ăn khách Uncharted, kết hợp cùng Mark Wahlberg. Tuy nhiên, trailer đầu tiên ra mắt vào cuối tháng 10 của phim không nhận được nhiều sự mong đợi từ khán giả, khi diễn xuất của Holland được đánh giá "vẫn còn nhiều nét tương đồng với Người Nhện".

Trước khi Spider-Man: No Way Home công chiếu, Sony cũng xác nhận Tom Holland sẽ hóa thân thành huyền thoại giải trí Fred Astaire, một trong những vũ công sân khấu kịch vĩ đại nhất mọi thời đại, qua bộ phim tiểu sử về ông.

Nam diễn viên Jacob Batalon, người thủ vai Ned - bạn thân của Người Nhện Peter Parker, cũng cho biết Tom đang hứng thú với việc trở thành James Bond thế hệ kế nhiệm của Daniel Craig.

Tom Holland giảm 15 kg để có ngoại hình gai góc trong Cherry.

Với vô số thành tích gặt hái từ rất sớm, Tom Holland được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao trẻ thành công nhất tại miền đất danh tiếng.

Tuy vậy, để đạt được điều đó, nam diễn viên chưa tròn 30 cần hành động nhiều hơn để khán giả nhớ đến mình dưới tư cách Tom Holland, không phải Người Nhện hay cậu học trò Peter Parker.