Người Nhện không còn ngây thơ

Trải qua vô số biến cố, Spider-Man đã gây dựng được vị thế vững chắc. Siêu anh hùng do Tom Holland thủ vai sẽ phải gánh vác trọng trách to lớn trong tương lai.

Kể từ lần chào sân trong Captain America: Civil War (2016), Spider-Man/Peter Parker liên tiếp góp mặt trong 6 tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Từ một cậu học sinh ngây ngô, Peter Parker từng bước phát triển, lột xác để trở thành một Avenger bản lĩnh, sánh ngang với tượng đài Iron Man. Tuy nhiên, người hùng bắn tơ cũng trải qua không ít tổn thương cả về thể chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, tài tử Tom Holland cũng hoàn thành xuất sắc bộ 3 phim riêng về Người Nhện. Chiến lược của Marvel Studios đã mang lại hiệu quả khi khai thác siêu anh hùng ăn khách nhất nhì thế giới. Theo thống kê từ trang Box Office Mojo, Spider-Man: No Way Home là tác phẩm có doanh thu ấn tượng nhất trong loạt phim với 1,9 tỷ USD toàn cầu. Cơn sốt Spider-Man vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi nhìn vào các dự án có sự góp mặt của người hùng trong tương lai.

Vực dậy mạnh mẽ từ sai lầm

Trong MCU, Spider-Man là siêu anh hùng hiếm hoi được quan tâm, dìu dắt bởi loạt nhân vật hùng mạnh. Theo Screen Rant, các nhân vật như Iron Man, Doctor Strange, Nick Fury, dì May và thậm chí là phản diện Mysterio đều có những đóng góp giá trị cho người hùng.

Khởi đầu là Tony Stark/Iron Man, người đã có công khi khám phá ra tài năng trẻ Peter Parker và chiêu mộ anh để đối đầu Captain America. Kể từ đó Tony Stark luôn đồng hành cùng Parker qua Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Sau khi Tony Stark hy sinh, Peter Parker buộc phải gạt đi nỗi đau và thoát khỏi cái bóng từ người thầy vĩ đại. Giám đốc Nick Fury có khoảng thời gian thoáng chốc làm việc cùng Spider-Man sau loạt sự kiện cấp độ Avenger. Song, thật khó để Fury có thể kiểm soát một chàng thanh niên bồng bột như Parker.

Trớ trêu thay, cơ duyên đưa người hùng bắn tơ đến với Mysterio. Gã phản diện sử dụng công nghệ hình ảnh tỏ ra mình là một người đàn anh giàu kinh nghiệm. Hắn ta dùng những lời hoa mỹ lừa lọc Peter Parker nhằm chiếm hữu chiếc kính E.D.I.T.H quyền lực. Trước những tai tiếng mà Mysterio gây ra buộc Spider-Man phải tìm tới sự trợ giúp từ Doctor Strange.

Vị pháp sư tối thượng không chỉ sở hữu vốn kiến thức đa dạng, Strange còn cho thấy kinh nghiệm từ một người từng trải. Dẫu vậy, dì May mới là nhân tố giúp Người Nhện bứt phá với câu nói huyền thoại: “Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao”.

Peter Parker có sự phát triển vượt bậc kể từ khoảnh khắc gặp gỡ Tony Stark. Ảnh: Marvel Studios.

Qua từng giai đoạn, người hùng bắn tơ đều có được những bài học giá trị cho bản thân. Tượng đài Tony Stark trao cơ hội thực chiến cho Peter Parker trong cuộc chiến với Captain America, cách làm việc nhóm trong 2 phần phim Avengers. Ngoài ra, Stark giúp anh hiểu rõ giá trị của bản thân, cách đưa ra những quyết định khôn ngoan trong tình huống nguy hiểm.

Lựa chọn Peter Parker làm người kế thừa di sản của mình là quyết định cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của Tony Stark. Bộ đôi Nick Fury và Mysterio là minh chứng cho việc lòng tin là thứ đắt đỏ. Sự kiện khuynh đảo đa vũ trụ của là bài học cuối về trách nhiệm và hy sinh bản thân.

Để bắt đầu con đường siêu anh hùng tự lập, Peter Parker đã tìm cách cứu mạng những kẻ phản diện của mình từ khắp đa vũ trụ. Trước đó, Parker còn cố gắng thuyết phục đại học MIT trao cơ hội cho cô bạn gái MJ và người bạn thân Ned. Trong Spider-Man: No Way Home, phần lớn Parker đã tự giải quyết đống vấn đề do chính mình gây ra.

Theo Screen Rant, khoảnh khắc người hùng sẵn sàng hy sinh ký ức về Spider-Man chứng tỏ rằng bản thân đã trưởng thành vượt bậc. Thậm chí, anh còn tự mình đưa ra ý tưởng đó mà không phải Doctor Strange. Biết rằng bản thân sẽ phải chịu sự cô độc, hiểm nguy mà không ai kề cạnh, Peter Parker vẫn sẵn lòng vì lợi ích của đa vũ trụ.

Tương lai đầy hứa hẹn cho Spider-Man

Giờ đây Spider-Man như gã kỵ binh đơn độc. Trong khi MJ và Ned được nhận vào MIT, Parker phải đăng ký một trường khác. Người hùng chuyển sang sống ẩn dật tại một căn hộ nhỏ ở thành phố New York. Không chỉ vậy, Peter Parker cũng không còn sở hữu công nghệ cao, anh tự may bộ đồ Người Nhện cho mình. Bộ đồ được lấy cảm hứng từ các biến thể Spider-Man từ vũ trụ khác.

Điều đó cho thấy Marvel Studios đang có những sắp đặt cho Spider-Man của Tom Holland bám sát nguyên tác trong truyện tranh - mở ra một chương mới, nơi Peter Parker tự đưa ra các quyết định cho cuộc sống của mình mà không dựa vào bất kỳ ai.

Cũng theo cây bút Kai Young của Screen Rant, bộ 3 phim Spider-Man của MCU đã mang đến một cái nhìn khái quát về người hùng leo tường. Dàn ác nhân kinh điển gồm Goblin, Doc Ock, Sandman, The Lizard, Electro, Mysterio hay Vulture đều đã lên màn ảnh lớn. Theo đó, mối quan hệ giữa Venom và Spider-Man trong MCU thu hút sự chú ý từ khán giả. Trong trường hợp Marvel Studios và Sony chiều lòng người hâm mộ thì chắc chắn đây sẽ là bom tấn khuynh đảo phòng vé toàn cầu.

Spider-Man sẽ còn nhiều câu chuyện để khám phá trong tương lai. Ảnh: Marvel Studios.

Ngoài ra, Tom Holland vẫn cho thấy mong muốn tiếp tục gắn bó với vai diễn thương hiệu. Trên thực tế, Marvel Studios có thể khai thác Peter Parker dưới góc độ là người cố vấn, tìm kiếm người kế nhiệm cho danh hiệu Spider-Man.

Trong truyện tranh, Miles Morales là người kế nhiệm Peter Parker và nhân vật này đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi chào sân trong bom tấn hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) do Sony sản xuất. Người hâm mộ bày tỏ mong muốn được thấy Người Nhện da màu Miles Morales xuất hiện. Chi tiết này đã được ẩn ý qua câu nói của Electro với Spider-Man của tài tử Andrew Garfield.

Trước mắt, khán giả sẽ có màn tái ngộ Người Nhện trong bom tấn Avengers: The Kang Dynasty. Trong phim, Spider-Man nhiều khả năng sẽ nắm vai trò là người lãnh đạo, tập hợp nhóm siêu anh hùng chống lại ác nhân Kang. Theo biên kịch Jeff Loveness, đây là chi tiết duy nhất anh có thể bật mí, còn nhiều chi tiết thú vị về Spider-Man được triển khai trong lần tái hợp đáng mong chờ này.