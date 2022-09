'Người Nhện' đối đầu phim của Brad Pitt

Trở lại với bản phát hành dài hơn 11 phút so với bộ phim gốc, "Spider Man: No Way Home" đang cạnh tranh vị trí quán quân phòng vé với nhiều tác phẩm lớn.

Theo Box Office Mojo, Spider-Man: No Way Home trở lại vị trí dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần. Bản bổ sung dài hơn 11 phút của bộ phim siêu anh hùng ra mắt tháng 12/2021 thu về 1,75 triệu USD chỉ tính riêng vào thứ sáu. Theo Variety, tác phẩm về siêu anh hùng nhả tơ tiến đến doanh thu 6,1 triệu USD vào dịp cuối tuần khi phát hành tại 3.935 rạp. Giới chuyên gia nhận định đây là kết quả đáng chú ý, khi phần trước đó đã kiếm được 800 triệu USD ở Bắc Mỹ và là phim nội địa có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại. Bản mở rộng của Người Nhện đang kiếm tiền tốt tại phòng vé. Ảnh: Sony. Bullet Train của Sony cũng đang cạnh tranh vị trí đầu bảng. Phim dự kiến thu 5,875 triệu USD trong bốn ngày cuối tuần, đồng thời nâng tổng doanh thu lên 86,4 triệu USD . Do không thể phát hành rộng rãi, phim có thể chỉ đạt mốc 100 triệu USD ở Bắc Mỹ. Con số này không quá cao nhưng lại khá ấn tượng với tác phẩm không có ràng buộc nhượng quyền thương mại. The Invitation cũng gia nhập danh sách phim cạnh tranh vị trí đầu bảng. Bộ phim kinh dị mở màn với con số 6,8 triệu USD . Song, tác phẩm bị giới phê bình đánh giá thấp và chỉ đạt điểm C. Doanh thu tác phẩm dự kiến giảm 23% trong tuần thứ hai công chiếu và đạt 5,2 triệu USD . Bullet Train đánh dấu sự trở lại của Brad Pitt. Ảnh: Guardian. Bộ phim hoạt hình DC League of Super-Pets kiếm được 725.000 USD vào thứ sáu, giảm 33% so với tuần trước. Phim sẽ đạt doanh thu nội địa khoảng 80 triệu USD . Sau 16 tuần ra mắt, Top Gun: Maverick giảm 5% doanh thu so với khung cuối tuần trước. Maverick sẽ mở rộng doanh thu nội địa lên mức 699 triệu USD vào cuối tuần. Phim có nhiều cơ hội vượt qua Black Panther ( 700 triệu USD ) của Marvel và lọt vào Top 5 bộ phim kiếm tiền nhiều nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ.

Thanh Anh