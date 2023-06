'Người Nhện' - bữa tiệc giải trí nhưng thách thức khán giả nhí

Viết tiếp câu chuyện phần trước, phim xoay quanh Miles Morales cùng hành trình chiến đấu với lũ tội phạm. Tuy nhiên, anh phải đối diện với nhiều quyết định khó khăn trong đời.

Genre: Hoạt hình, Siêu anh hùng,

Director: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers

Cast: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac...

Rating: 8/10

Năm 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse ra rạp và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Tác phẩm nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành tượng vàng Oscar tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Trên mặt trận thương mại, Into the Spider-Verse với kinh phí 90 triệu USD cũng thu về hơn 384 triệu USD .

Thành tích rực rỡ của phần phim khiến hãng phim khổng lồ Sony chịu áp lực lớn. Bởi lẽ, sản xuất hậu truyện (sequel) hay hơn phần gốc được đánh giá cao vốn là điều không hề đơn giản.

Sau 5 năm chờ đợi, khán giả cuối cùng cũng được chứng kiến bài toán khó này được giải quyết như thế nào.

Bản kế thừa hoàn hảo

Người Nhện: Du hành Vũ trụ Nhện (tựa gốc: Spider-Man: Across the Spider-Verse) do Sony Pictures Animation và Columbia Pictures hợp tác sản xuất cùng Marvel. Viết tiếp câu chuyện ở phần trước, nội dung phim xoay quanh Miles Morales/Spider-Man cùng hành trình chiến đấu với lũ tội phạm, bảo vệ an bình cho Trái Đất. Tuy nhiên, ở ngưỡng cửa tuổi trưởng thành, Miles đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn.

Giống nhiều thanh thiếu niên khác cùng trang lứa, cậu khát khao thoát khỏi tầm kiểm soát của phụ huynh để theo đuổi mơ ước cá nhân. Thế nhưng, Miles cũng phải đối mặt việc chuẩn bị vào đại học và sự nghi ngờ từ cha mẹ khi vắng nhà quá nhiều.

Phim mở ra hàng loạt bối cảnh và các phiên bản Người Nhện trong đa vũ trụ.

Chuyện phim chính thức mở ra khi Gwen Stacy tới thăm Miles Morales, đồng thời thực hiện nhiệm vụ truy đuổi Spot/Jonathan Ohnn, nhà khoa học dưới trướng Kingpin năm xưa. Sau vụ nổ phòng thí nghiệm, gã trở nên biến dị và có khả năng đặc biệt cực kỳ nguy hiểm.

Âm thầm theo chân Gwen, Miles du hành qua đa vũ trụ và được biết tổ chức Người Nhện do Miguel O’Hara - Spider-Man của Trái Đất-2099 - lãnh đạo. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của các vũ trụ song song. Cũng chính tại đây, Miles phạm sai lầm và phát hiện ra sự thật về nguồn gốc sức mạnh. Chàng Người Nhện của Trái Đất-1610 phải nhanh chóng trở về quê nhà bảo vệ gia đình, mặc cho việc bị cả tổ chức vây đuổi.

Kế thừa toàn bộ di sản phần phim đầu tiên, Spider-Man: Across the Spider-Verse còn khéo léo mở rộng câu chuyện đời sống tình cảm của các nhân vật.

Xuyên suốt thời lượng 140 phút, phim mang lại cảm giác choáng ngợp về bối cảnh và khối lượng sự kiện đồ sộ. Yếu tố đa vũ trụ tiếp tục được khai thác một cách ấn tượng. Ngoài ra, không chỉ gói gọn trong Trái Đất-1610 của Miles Morales, khán giả còn được du hành tới rất nhiều vũ trụ với phong cách hoàn toàn độc lập, khác biệt.

Câu chuyện lớp lang, có chiều sâu

Trở thành một anh hùng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Phía sau “hào quang rực rỡ” luôn là những mâu thuẫn phức tạp, khó nói. Chính vì điều này, Across the Spider-Verse đâu đó mang lại cảm giác tương tự Spider-Man: No Way Home.

Trong phim, mối quan hệ giữa Miles và phụ huynh được khai thác một cách tỉ mỉ. Cậu dần trở nên xa cách, mang gánh nặng không thể chia sẻ thân phận thật sự với mẹ và cha. Không được “thần thánh hóa”, chàng Người Nhện trẻ tuổi cũng mắc phải nhiều sai lầm, bế tắc trước những lựa chọn đầy khó khăn trong cuộc sống.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là bi kịch lớn nhất của một siêu anh hùng. Bộ phim còn đẩy Miles đứng trước lựa chọn giải cứu gia đình hay cả một thế giới. Nhờ vậy, nhân vật dần trưởng thành từ những biến cố, thử thách. Mỗi một hành động, quyết định của cậu cũng dần nhận được sự cảm thông từ phía người xem.

Bộ phim nhà Sony được đầu tư với kinh phí lên tới cả trăm triệu USD.

Bên cạnh câu chuyện của Miles, Spider-Man: Across the Spider-Verse còn khám phá nội tâm của các Spider-Man thuộc vũ trụ khác. Mỗi một Người Nhện đều có tính cách và câu chuyện riêng biệt, nhưng điểm chung là những mất mát, bi kịch mà ai cũng phải trải qua. Phim khéo léo tạo ra sự xung đột để các Spider-Man rơi vào thế đối đầu, từ đó đặt ra câu hỏi liệu đâu mới là quyết định đúng đắn.

Tuy có đến hàng trăm phiên bản Người Nhện hội tụ, đạo diễn vẫn biết cách chắt lọc và đưa vào phim những câu chuyện điển hình. Chính vì vậy, Across the Spider-Verse không tạo cảm giác quá lan man. Song, phim đôi lúc vẫn không tránh khỏi có phần hỗn loạn do phải kết nối câu chuyện giữa các vũ trụ phức tạp.

Phản diện Spot ở phần này gây được ấn tượng với khả năng đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, vì kết phim lửng, nhân vật chưa thực sự có nhiều đất diễn. Câu chuyện và động cơ của nhân vật ít nhiều được đả động, nhưng chưa quá cụ thể, thuyết phục. Nhiều khả năng, bí mật sẽ được nhà sản xuất hé lộ trong màn đụng độ tại phần phim tiếp theo.

Chưa hẳn là trải nghiệm hoàn hảo với khán giả nhí

Ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Across the Spider-Verse để lại với người xem là phần hình ảnh và âm thanh được đầu tư cực kỳ hoành tráng. Thậm chí, không ngoa khi nhận xét rằng đây là bản nâng cấp ấn tượng so với phần 1 ra mắt năm 5 năm về trước.

Hàng loạt công nghệ hiện đại được sử dụng trong bộ phim, mang đến những khung hình sống động và choáng ngợp. Sự kết hợp giữa hoạt họa 2D cổ điển, phong cách 3D hiện đại và CGI tạo nên sự đa dạng, lạ mắt. Mỗi một vũ trụ được mở ra theo cách độc đáo riêng biệt, tạo nên trải nghiệm thích thú với khán giả.

Phần âm nhạc do Daniel Pemberton cầm trịch, với loạt ca khúc đầy cảm xúc và đã tai. Bên cạnh đó còn là sự phối hợp hài hòa của hiệu ứng âm thanh điện tử.

Hàng loạt góc quay và những cú máy biến hóa đa dạng gây choáng ngợp khán giả.

Dù phá cách và rất hoành tráng, Across the Spider-Verse chưa hẳn là một trải nghiệm hoàn hảo với một số đối tượng, đặc biệt là khán giả nhí. Sở dĩ nói như vậy vì phần hoạt họa trong phim dễ gây ngợp, chưa kể sự biến hóa quá phức tạp mà từng thước phim đem lại.

Tốc độ khung hình và phần hình ảnh thay đổi liên tục đôi lúc khiến người xem khó tập trung và theo kịp. Chưa kể, thời lượng dài cũng là một trở ngại khá lớn với người xem. Cuối cùng, trải nghiệm giải trí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng do nhiều phần thoại hơi dài, hoặc phải liên tục... căng mắt theo dõi phụ đề.

Dù còn tồn tại hạn chế, nhưng không thể phủ nhận Across the Spider-Verse là một trong số hiếm hoi dự án hoạt hình gây ấn tượng mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây. Không chỉ là tính năng giải trí, nội dung phim cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp làm phim.

Cây bút William Bibbiani của tờ The Wrap nhận xét tác phẩm mang đến câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn, đầy thách thức với các nhân vật. Phim ngấm ngầm đặt những tình huống khó xử về đạo đức trong một khuôn khổ hiện sinh khổng lồ. Tại đó, sự hy sinh không chỉ là bi kịch mà còn là nghĩa vụ. Ngoài ra, tờ The Guardian còn nhận xét đa vũ trụ trong phim hấp dẫn không kém trong Dr. Strange và thậm chí là phim thắng Oscar Everything Everywhere All at Once.

Trên Rotten Tomatoes, dự án bom tấn nhà Sony nhận được số điểm đánh giá cao chót vót lên tới 95% từ các chuyên gia và 97% từ khán giả.

