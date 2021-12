Người Mỹ vẫn đi du lịch bất chấp Omicron

Trước sự đe dọa của biến thể Omicron, nhiều người Mỹ đã hủy kế hoạch về thăm gia đình, trong khi số khác vẫn quyết định đi du lịch vào dịp lễ.

Taylor Allen (22 tuổi, sống tại Brooklyn, Mỹ) dự định về Jacksonville (bang Florida) vào ngày 25/12 để thăm bố mẹ và ông bà trong kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, cô cảm thấy khá lo lắng vì cơ thể có các triệu chứng giống như nhiễm Covid-19 như đau đầu, sổ mũi. Cuối tuần trước, ít nhất 7 người quen của Allen thông báo rằng họ đã dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi thực hiện 2 lần xét nghiệm và có kết quả âm tính, cô gái 22 tuổi thở phào nhẹ nhõm. Allen cho biết cô đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng đưa chích mũi tăng cường. Lo ngại cho sức khỏe của mình, Allen buộc phải hoãn chuyến bay và cân nhắc thêm về chuyến đi.

Ngay cả khi số lượng ca nhiễm Covid-19 đang tăng vọt trên khắp nước Mỹ, phần lớn là do biến thể Omicron, cơn sốt du lịch cuối năm dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, theo New York Times.

Các sân bay ở Mỹ ghi nhận lượng khách tăng cao vào kỳ nghỉ cuối năm. Ảnh: The Boston Globe.

Tuần trước, sân bay Los Angeles cho biết đây là ngày bận rộn nhất với họ kể từ đầu năm 2020. 2,1 triệu người đã tới các sân bay ở xứ cờ hoa vào hôm 19/12, gần gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái.

Đối với những người quyết tâm giữ kế hoạch du lịch của mình, việc tìm ra giải pháp an toàn chưa bao giờ khó khăn hơn thế. Một phần là do test nhanh Covid-19 không thể đạt được hiệu quả tức thời, đặc biệt là ở các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề như New York.

Một thách thức quan trọng khác là nhiều người nghĩ rằng họ sẽ an toàn khi về nhà do gia đình đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, trước sự tấn công của biến thể mới, không có gì chắc chắn rằng các thành viên sẽ không lây nhiễm cho nhau.

Không hủy chuyến du lịch

Với chủng Omicron, thật khó để tưởng tượng điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Không ít người lo lắng khi kiểm tra lịch đi chơi của mình vào vài tuần sắp tới và đang cân nhắc các lựa chọn khác.

Sau một mùa đông không kỳ nghỉ vào năm ngoái, những chuyến đi xa và đoàn tụ với gia đình là điều người dân Mỹ mong muốn vào lúc này. Theo The Atlantic, cả xứ cờ hoa đang bước vào thời điểm du lịch lớn nhất trong đại dịch.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết chỉ có 1/6 người dân được tiêm mũi tăng cường. Những người chưa chích mũi 3 có ít nhất gấp đôi khả năng mắc bệnh so với những người đã được tiêm nhắc lại.

Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng các chuyên gia khác kêu gọi mọi người thận trọng với Omicron và nên ở nhà.

Không giống như năm ngoái, khi phần lớn người dân chưa được tiêm vaccine, CDC Mỹ liên tục cảnh báo về việc đi du lịch. Tuy nhiên, trong năm nay, mọi thông điệp được đưa ra đều mờ nhạt, quyết định đi hay không phụ thuộc vào tình huống cá nhân của mỗi người.

Tuy biến thể Omicron đang lan rộng và có độ nguy hiểm nhất định, nó cũng không thể khiến một lượng lớn người Mỹ thay đổi kế hoạch du lịch của họ.

Nhiều người tận dụng kỳ nghỉ cuối năm để về thăm gia đình hoặc đi chơi xa cùng bạn bè. Ảnh: NJ.

Theo Saahil Desai, cây bút của The Atlantic, số lượng du khách đi qua các trạm kiểm soát đang tăng cao trong thời gian gần đây. Thậm chí, các sân bay còn bận rộn hơn so với trước khi biến thể Omicron xuất hiện.

“Nếu định đi du lịch ở Mỹ vào dịp Giáng sinh, bạn sẽ bất ngờ trước giá vé máy bay ở hầu hết hãng hàng không. Tùy vào điểm đến, giá phòng khách sạn hoặc thuê xe có thể chênh lệch cao hơn. Tất cả điều đó là dấu hiệu cho thấy mọi người thực sự rất muốn đi du lịch lúc này”, Henry Harteveldt, nhà phân tích ngành du lịch tại Nhóm Nghiên cứu Khí quyển, nói.

United Airlines cho hay hãng này đã vận chuyển 400.000 hành khách mỗi ngày trong dịp Lễ Tạ ơn. Hiện hãng đang lên kế hoạch cho nhiều chuyến bay hơn nữa cho các ngày lễ cuối năm.

Với những ai quyết định hủy chuyến, các hãng bãy sẽ không có chính sách hoàn lại tiền. Thay vào đó, họ sẽ cung cấp cho khách hàng phiếu voucher để sử dụng trong tương lai.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người định lái xe trong kỳ nghỉ của mình. Phần lớn người Mỹ đều chọn cách này khi đi du lịch.

Paula Twidale, phó chủ tịch của AAA, nói rằng cô mong đợi sẽ có hơn 100 triệu du khách di chuyển bằng phương tiện này trong những ngày lễ.