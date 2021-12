Người Mỹ thèm xem phim châu Á

Từ thành công của "Parasite", gần đây là "Squid Game" và "Hellbound", các bộ phim châu Á dần xuất hiện nhiều hơn và được khán giả Mỹ ưa chuộng.

Theo SCMP, các diễn viên, ngôi sao gốc Á, người da màu xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực giải trí chính thống của Mỹ. Các nhà sản xuất âm nhạc, phim ảnh và truyền hình chiều theo thị hiếu của khán giả. Người xem muốn Hollywood phản ánh sự đa dạng của thế giới.

“Ngành công nghiệp giải trí của chúng tôi đã bắt kịp thực tế. Khán giả đang thèm muốn những thứ họ chưa từng thấy, chưa từng nghe nói đến”, Bing Chen - chủ tịch của Gold House, tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy tiếng nói của người dân châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Tạo hình nữ luật sư của Kim Hyun Joo trong series Hellbound. Ảnh: Netflix.

Thành công của phim châu Á

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, bộ phim Marvel đầu tiên có sự tham gia của siêu anh hùng châu Á đạt doanh thu hơn 430 triệu USD sau vài tháng phát hành. Đáng nói, phim chưa chiếu ở Trung Quốc - thị trường lớn nhất thế giới.

Tháng 11, The Eternals quy tụ dàn siêu anh hùng đa dạng từ sắc tộc, các tầng lớp trong xã hội. Đây là bộ phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel có mặt siêu anh hùng bị điếc, đánh dấu nụ hôn đồng tính đầu tiên của siêu anh hùng trên màn ảnh.

Liz Jenkins - giám đốc điều hành của Hello Sunshine, công ty truyền thông do nữ diễn viên Reese Witherspoon đồng sáng lập - cho biết sự đa dạng, nhu cầu của khán giả dần phá vỡ những khuôn mẫu thông thường của Hollywood. Kinh đô điện ảnh từ lâu tôn sùng nam giới, làm mất giá trị phụ nữ và các nhóm thiểu số, bao gồm người châu Á, gốc Phi.

Squid Game tiếp nối thành công của Parasite, Crazy Rich Asians tại thị trường Mỹ. Ảnh: Netflix.

“Khán giả Mỹ hoàn toàn hài lòng xem phim phụ đề của các quốc gia khác. Không chỉ là mở rộng cho sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, hướng xem phim mới của khán giả là công việc kinh doanh tuyệt vời của Hollywood”, Liz Jenkins nói.

Bộ phim sinh tồn Squid Game của Hàn Quốc ra mắt hồi tháng 9 giúp Netflix đạt bước tiến mới trong kinh doanh. Không ai ngờ có ngày series Hàn Quốc đứng đầu hơn 90 quốc gia, bao gồm Mỹ.

Tháng 11, Hellbound - bộ phim về sự cuồng tín trong xã hội Hàn Quốc - tiếp nối thành công của Squid Game. Tác phẩm đứng vị trí số 1 trên Netflix sau một ngày ra mắt, vượt qua thành tích của bộ phim sinh tồn tạo tiếng vang toàn cầu, theo Flix Patrol.

Kỳ vọng của chuyên gia

Bing Chen ghi nhận sự làm việc không ngừng sau nhiều thập kỷ của Miky Lee - Phó chủ tịch CJ Group. Ông là nhà đầu tư của DreamWorks và là một trong những nhà sản xuất chính của Parasite.

Tác phẩm phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Oscar hạng mục Phim truyện xuất sắc. Ngoài ra, công ty ENM cũng góp phần đưa các thần tượng Kpop, trong đó có BTS đến thị trường Mỹ.

“Đây là những người thuộc cộng đồng châu Á định hình, thúc đẩy sự đổi mới của các phương tiện truyền thông. Họ đang nỗ lực gấp đôi để đạt được những bước tiến mới. Thật tốt khi cuối cùng chúng tôi đã làm được”, chủ tịch của Gold House nói.

Hello Sunshine, công ty được thành lập vào năm 2016 để làm những bộ phim, chương trình truyền hình về phụ nữ - được công ty cổ phần tư nhân khổng lồ Blackstone mua lại hồi tháng 8 với giá 900 triệu USD . Đây được xem là bước tiến mới cho cộng đồng.

Cảnh tội nhân bị phán xử trong Hellbound - series làm nên thành công mới cho Netflix. Ảnh: Korea Herald.

Liz Jenkins, giám đốc điều hành của Hello Sunshine, cho rằng sự thay đổi phải đến từ những ông lớn trong ngành giải trí. “Họ quyết định nội dung gì được tạo ra và làm sáng tỏ nội dung đó như thế nào, có phù hợp hay không”, Jenkins nói.

Để giúp những người ra quyết định khai thác ngôi sao, các bộ phim và chương trình truyền hình về người gốc Á - gốc Phi, nhà làm phim Ava DuVernay tạo ra cơ sở dữ liệu với nhân sự chủ yếu là phụ nữ, người da màu và các nhân viên đoàn làm phim ít được đại diện ở Hollywood.

“Chúng tôi đã có bước tiến thực sự tuyệt vời và đang đi đúng hướng. Song, chúng tôi phải liên tục đánh giá cấu trúc mới này và tinh chỉnh nó để có thể đi đường dài”, Jenkins nói thêm.

Bing Chen trước đây tạo chiến dịch thúc đẩy doanh thu phòng vé cho bộ phim Crazy Rich Asians. Kết quả là tác phẩm về người châu Á trở thành một trong những bộ phim được chú ý nhất năm 2018. Phim đạt doanh thu hơn 230 triệu USD , trong khi kinh phí chỉ khoảng 30 triệu USD .

“Chúng tôi có tham vọng là các nghệ sĩ châu Á, người gốc Phi phải duy trì thành công về mặt thương mại, được giới phê bình đánh giá cao và được chú ý về mặt văn hóa. Nếu thành công, đó là cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ nhà kinh doanh, studio và các nền tảng phát trực tuyến nào”, Bing Chen nói.