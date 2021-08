Người Mỹ đọc nhiều sách hơn trong mùa giãn cách

Một khảo sát cho thấy thời gian đọc sách của người Mỹ từ 15 tuổi trở lên tăng 21% so với năm 2019.

Năm 2020, khi đại dịch bùng phát, nền xuất bản Mỹ vẫn đạt tăng trưởng. Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường NPD BookScan cho thấy doanh số bán sách tại Mỹ tăng 8,2% so với năm 2019. Theo khảo sát do Bộ Lao động Mỹ thực hiện, doanh số bán sách tăng do mọi người dành thời gian đọc sách nhiều hơn trong thời gian đại dịch diễn biến phức tạp.

Tạp chí Publishers Weekly phân tích khảo sát trên và đưa ra những tín hiệu khả quan trong văn hóa đọc.

Người Mỹ dành nhiều thời gian đọc sách hơn. Ảnh minh họa: EIBF.

Theo kết quả khảo sát, thời gian đọc sách của người từ 15 tuổi trở lên đã tăng 21% trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 12/2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Nhóm tăng thời gian đọc sách nhiều hơn cả là những người từ 20-34 tuổi và những độc giả trên 65 tuổi. Nhóm độc giả trên 75 tuổi dành nhiều thời gian đọc sách nhất (trung bình 55 phút mỗi ngày trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 12/2020).

Trung bình, nam giới dành 18 phút mỗi ngày để đọc sách. Trong khi đó, phụ nữ đọc khoảng 23 phút mỗi ngày. Thời gian đọc sách theo ngành nghề, học vấn ở Mỹ cũng khác nhau.

Năm ngoái, những người không có bằng cấp ba đã giảm thời gian đọc đáng kể, với mức trung bình giảm 42%, xuống còn 6,5 phút mỗi ngày. Trong khi đó, những người có ít nhất một bằng cử nhân đã tăng thời gian đọc sách 24%, lên 31 phút mỗi ngày.

Người thuộc tầng lớp trung lưu, thượng lưu đọc sách 22 phút mỗi ngày. Ở nhóm những người Mỹ giàu nhất, thời gian đọc trung bình của họ là 12 phút mỗi ngày.