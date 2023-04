Người Mỹ băn khoăn thời điểm mua nhà tối ưu

Thị trường bất động sản tại Mỹ đã ghi nhận một số dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ để khiến lượng giao dịch tăng cao trở lại như thời kỳ đại dịch.

Mức lãi suất cao vẫn khiến nhiều người ngần ngại trong việc mua nhà. Ảnh: Bloomberg.

Theo The New York Times, nhiều người hy vọng rằng thị trường nhà đất tại Mỹ sẽ được cải thiện vào mùa xuân này. Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng điều đó có thể khó lòng diễn ra đối với cả người mua và người bán.

“Đây là năm của sự thất vọng. Bên bán sẽ không rao được mức giá cao như năm 2021. Bên mua cũng rất khó để có thể mua nhà giá rẻ. Mọi người đều đang ở trên cùng một con thuyền”, ông Jonathan J. Miller, Chủ tịch của Miller Samuel Real Estate Appraisers and Consultants, cho biết.

Điểm sáng chưa xuất hiện nhiều

Dạo quanh các trang web bất động sản tại Mỹ, người mua sẽ thấy rất ít ngôi nhà được chào bán trên thị trường. Theo Realtor, số lượng nhà mới được rao trong tháng 3 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, người bán cũng không giảm giá quá nhiều. Realtor cho biết giá nhà niêm yết tại Mỹ trong tháng 3 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022, lên mức 424.000 USD .

Nguồn cung nhà mới tại Mỹ đã suy giảm trong năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài ra, theo Freddie Mac, mức lãi suất vào thời điểm cuối tháng 3 cũng lên tới 6,42%, tăng từ mức 4,42% của cùng kỳ năm ngoái. Điều đó làm cho việc mua nhà trở nên đắt đỏ và khiến chủ nhà gánh thêm nhiều rủi ro nếu sử dụng đòn bẩy tài chính.

Thêm vào đó, những bất ổn trong nền kinh tế và tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine cũng có thể tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản trong tương lai.

Mùa xuân thường là thời điểm nhộn nhịp nhất đối với thị trường nhà ở. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra trong năm nay. Ông Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Môi giới Quốc gia (Mỹ), cho biết “bối cảnh tốt hơn so với tình trạng đóng băng” có thể diễn ra trong quý II năm nay.

Theo ShowingTime, lượng tìm kiếm trên Google về các từ khóa “nhà” hoặc “nhà để bán” đã tăng 20% so với đầu năm. Theo dữ liệu từ Redfin, các đơn xin thế chấp vào ngày 24/3 cũng đã tăng 19% so với bốn tuần trước đó.

“So với vài tháng trước, chúng tôi thấy lưu lượng truy cập tăng lên. Số lần hủy bỏ của người mua ít hơn. Điều đó thể hiện nhiều điều tích cực hơn ở phía trước”, ông Greg McBride, nhà phân tích tài chính chính của Bankrate, cho biết.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà mới vẫn còn hạn chế. Các nhà phát triển bất động sản đã ngừng xây dựng nhiều ngôi nhà mới ngay khi thị trường “hạ nhiệt”.

Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia (Mỹ), vào cuối tháng 2, xứ cờ hoa có nguồn cung nhà để mua trong 2,6 tháng. Tuy nhiên, một thị trường nhà ở lành mạnh phải có nguồn cung trong khoảng 4 hoặc 5 tháng.

Lãi suất quyết định giá nhà

Một số chuyên gia bất động sản tại Mỹ cho rằng giá nhà đã chạm “đáy”. Đã có người bán trì hoãn các giao dịch quá lâu. Người mua cũng đã dần quen với mức lãi suất cao. Điều đó có thể khiến giá nhà bật tăng trở lại.

Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia (Mỹ), giá nhà đã tăng 5% ở vùng Trung Tây và tăng 2,7% ở miền Nam. Giá bán ở thành phố Orlando, Florida, đã tăng gần 4%, lên mức trung bình là 358.000 USD . Tại các thành phố khác như Houston, giá đã giảm chưa đến 1%, xuống mức trung bình là 302.250 USD .

Nhiều người đang chọn cách tạm dừng các kế hoạch mua nhà để nghe ngóng thêm tình hình. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, ngay cả khi không tăng giá, việc mua nhà ngày nay cũng trở nên đắt đỏ hơn so với một năm trước.

Một người mua căn nhà có giá 367.225 USD và trả trước 20% giá trị căn nhà. Số tiền còn lại, họ sẽ vay ngân hàng với thời hạn 30 năm cùng mức lãi suất là 6,42%. Khoản tiền mà người mua phải trả hàng tháng là 1.808 USD , bao gồm cả tiền gốc và lãi. Con số này lớn hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, thời điểm lãi suất là 4,42%.

Vấn đề của người mua nhà sẽ đến từ yếu tố lãi suất. Ông Bob Walters, Giám đốc điều hành của Rocket Mortgage, dự đoán rằng lãi suất thế chấp sẽ vẫn ổn định hoặc có thể giảm một chút trong những tháng tới, nếu không có sự xuất hiện của “một bản báo cáo lạm phát ngoài dự tính”.

Tuy nhiên, ngay cả khi lãi suất giảm xuống mức dưới 6%, con số này vẫn không thể thấp bằng mức 2,5% như trong thời kỳ bùng nổ nhà ở vào đại dịch Covid-19.

Theo The New York Times, nếu người mua nghĩ rằng nền kinh tế dễ bị suy thoái và làn sóng sa thải có thể chạm đến bản thân, việc an cư có thể được lùi lại thêm một năm nữa.

Ông Yun cho biết nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kiềm chế lạm phát bằng cách tăng nhanh lãi suất, tình trạng “thắt chặt quá mức” nền kinh tế sẽ diễn ra. Điều đó có thể gây áp lực lên các ngân hàng khu vực, đơn vị đóng vai trò chính trong hoạt động cho vay thế chấp. Động thái này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế nói chung và thị trường nhà đất nói riêng.