Người mẫu ngoại cỡ không được lên máy bay vì ‘quá béo’

Juliana Nehme, người mẫu ngoại cỡ sống tại Brazil, cáo buộc Qatar Airways phân biệt đối xử với cô vì cân nặng.

Người mẫu Juliana Nehme không được lên máy bay vì thân hình ngoại cỡ. Ảnh: @juliananehme.

Ngày 24/11, Nehme đăng tải video bày tỏ sự bức xúc sau khi bị nhân viên hãng hàng không từ chối cho lên máy bay. Khi đó, gia đình cô đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Beirut (Lebanon) để về nhà sau chuyến du lịch.



Tuy nhiên, đại diện Qatar Airways cho rằng người phụ nữ 38 tuổi “quá béo” so với chỗ ngồi hạng phổ thông, news.com.au đưa tin

“Họ yêu cầu tôi phải chi thêm gần 6.000 AUD để nâng cấp lên hạng thương gia nhằm có ghế to hơn. Trong khi đó, tôi đã chi 1.400 AUD cho vé cơ bản. Điều này quá vô lý vì Air France, hãng hàng không cung cấp lượt đi, vẫn phục vụ tôi bình thường”, nữ người mẫu phàn nàn.

Theo Nehme, cô và mẹ đã phải nài nỉ nhân viên mặt đất của Qatar Airways suốt 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, đại diện hãng vẫn khẳng định không thể cho cô lên máy bay vì thân hình quá khổ so với quy định.

Tối 24/11, Nehme đã đặt được chuyến bay khác về nhà. Ảnh: @juliananehme.

Cuối cùng, hai người bỏ lỡ chuyến bay và phải tự tìm cách xoay xở. Các thành viên còn lại trong gia đình buộc phải khởi hành nhằm tránh ảnh hưởng đến hành khách khác.

“Cách họ thẳng thừng chê bai cân nặng khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Rất nhiều người dòm ngó, soi mói chúng tôi. Đây là điều nằm ngoài sức tưởng tượng”, Nehme nói với thái độ bất bình trong video.

Đoạn clip của Juliana Nehme nhanh chóng đạt 50.000 lượt thích và lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội. Đa số người dùng Internet ủng hộ nữ người mẫu, cho rằng Qatar Airways đã hành xử quá quắt.

Trong khi đó, đại diện hãng hàng không lại phủ nhận cáo buộc này. Nhân viên phụ trách khẳng định một thành viên trong gia đình Nehme không xuất trình giấy tờ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu. Sau đó, nữ người mẫu 38 tuổi bắt đầu có nhiều lời nói thô lỗ với bộ phận mặt đất.

“Chúng tôi buộc phải nhờ an ninh sân bay can thiệp để hạn chế xô xát. Đồng thời, chính sách của hãng cũng có quy định rõ về chỗ ngồi. Nếu hành khách không thể thắt dây an toàn hoặc hạ tay vịn, họ phải mua thêm ghế để đảm bảo an toàn, cũng như duy trì sự thoải mái cho hành khách khác”, người phát ngôn của hãng khẳng định, đồng thời cho biết Nehme đã đặt được chuyến bay khác vào tối 24/11.

Theo Smarter Travel, nhiều đơn vị hàng không có chính sách về chỗ ngồi. Nhìn chung, hành khách sẽ được yêu cầu mua 2 ghế nếu không ngồi vừa trong một ghế, hoặc khó khăn khi sử dụng đai an toàn.

Dù vậy, vài hãng vẫn cố gắng cung cấp miễn phí ghế phụ cho tình huống này. Trong trường hợp kín chỗ, họ sẽ hoàn tiền và hỗ trợ hành khách đặt chuyến bay gần nhất.