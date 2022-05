Người mẫu được Justin Bieber tìm kiếm

Cindy Kimberly bỗng chốc trở nên nổi như cồn sau khi được Justin Bieber đăng ảnh lên mạng xã hội với mục đích tìm "info". "Chúa ơi, cô gái này là ai vậy?", giọng ca What Do You Mean viết trên trang cá nhân năm 2015. Ảnh: @wolfiecindy.