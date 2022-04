Người mẫu ảnh 8 lần trộm tiền bạn cùng phòng để trưng diện

Theo cơ quan công an, trong quá trình sống chung từ đầu năm 2021 đến nay, Đỗ Thảo Uyên 8 lần "lấy trộm" hàng chục triệu đồng của người bạn cùng phòng để tiêu xài.

Ngày 21/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết Công an phường An Hải Tây vừa bàn giao Đỗ Thảo Uyên (sinh năm1999, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) cho công an quận thụ lý điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 19/4, chị N.T.T. (sinh năm 1999, ngụ Quảng Trị) đã đến trụ sở công an trình báo về việc căn hộ của chị tại chung cư cao cấp nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đã bị kẻ gian, đột nhập lấy trộm tài sản tổng số tiền 63 triệu đồng.

Đỗ Thảo Uyên tại cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Tuy nhiên, tại hiện trường công an không thấy dấu hiệu bị lục lọi.

Camera an ninh cũng không phát hiện có người lạ vào thời điểm xảy ra qua vụ trộm, duy nhất chỉ có Đỗ Thảo Uyên là người ở cùng phòng với chị T. xuất hiện trùng thời điểm trên… khiến lực lượng điều tra đặt nghi vấn và mời cô gái về trụ sở công an để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, sau hơn một ngày làm việc, Uyên biết không thể quanh co chối tội nên đã thừa nhận chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tài tại căn hộ của chị T..

Uyên khai nhận, cô ta đang làm người mẫu ảnh tại Đà Nẵng. Từ đầu năm 2021 Uyên làm quen với chị T. qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian quen biết, vì thấy hợp nhau nên cả hai đã thuê phòng trọ sống chung. Đến đầu năm 2022, cả hai chuyển đến căn hộ ở đường Trần Hưng Đạo sinh sống.

Trong thời gian này, Uyên bắt đầu trộm tiền của chị T. và đã thực hiện trót lọt 8 lần để tiêu xài và mua sắm trưng diện… cho đến phi vụ cuối thì bị bại lộ.