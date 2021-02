Người mẫu 27 tuổi trở thành tổng biên tập trẻ nhất của Vogue

Việc thành công trong nhiều lĩnh vực giúp Chương Ngưng được bổ nhiệm làm tổng biên tập tạp chí Vogue phiên bản Trung Quốc.

Ngày 25/2, Vogue Mỹ đăng bài chúc mừng Chương Ngưng, người mẫu Australia gốc Hoa, trở thành tổng biên tập tạp chí Vogue Trung Quốc. Ở tuổi 27, cô hiện là người trẻ nhất đảm đương vị trí này ở Vogue.

Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour nói: "Tôi rất mừng vì Margaret đảm nhận vị trí này. Kinh nghiệm quốc tế cùng chuyên môn của cô ấy sẽ dẫn dắt Vogue Trung Quốc đi lên".

Li Li, giám đốc điều hành của Condé Nast cho biết người mẫu 27 tuổi hiểu biết xu hướng thời trang của thế hệ trẻ Trung Quốc và nhạy bén trong kinh doanh. "Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Chương Ngưng và mong muốn cô đưa văn hóa nước nhà giới thiệu đến quốc tế".

Việc Chương Ngưng trở thành tổng biên tập không phải là điều ngẫu nhiên. Trước đây, cô được biết đến là nhân vật đa tài trong giới giải trí, làm được nhiều điều lớn lao ở tuổi 27.

Chương Ngưng là tổng biên tập trẻ nhất của các phiên bản Vogue trên thế giới.

Chương Ngưng là ai?

Tốt nghiệp ngành luật, sau đó là hoạt động với tư cách là nhà làm phim, nhiếp ảnh gia, người mẫu, nhạc sĩ piano, vũ công ballet, chuyên gia marketing, lập trình viên máy tính, vận động viên lướt sóng... Theo SCMP, cụm từ "quá nổi bật" là những gì nói về Chương Ngưng.

Chương Ngưng sinh ra trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Cha của Chương Ngưng là giáo sư kỹ thuật cơ khí tại một trường đại học ở Sydney. Trước đó, gia đình cô sống ở Chiết Giang, Trung Quốc và chuyển đến Australia sống từ khi cô còn nhỏ.

Cô gái 27 tuổi có đam mê ballet từ nhỏ. Đây cũng là nền tảng giúp cô tìm hiểu thế giới thời trang. "Tôi và anh trai may mắn vì có nền giáo dục toàn diện. Bố mẹ cũng ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật và thời trang", cô nói với Vogue.

Vốn thuộc thế hệ hẻ, Chương Ngưng biến Internet thành thứ hái ra tiền. Cô bắt đầu tìm hiểu về thời trang từ khi đang theo học ngành luật. Thời điểm đó, nhiều thương hiệu bị cô sinh viên trẻ gốc Trung Quốc thu hút. Suốt thời gian học đại học, cô thường xuyên bay qua lại giữa Australia - Trung Quốc để phục vụ việc học và làm người mẫu.

Đam mê thời trang của Chương Ngưng giúp cô được công ty quản lý IMG để ý và ký hợp đồng. Cô từng lên trang bìa của ELLE, L'Officiel... "Khi tiếp xúc với giới thời trang nhiều hơn, tôi thấy mình yêu nghề này. Đến đại học năm thứ hai, tôi làm người mẫu song song với việc học. Nghề này cho tôi thu nhập ổn định", cô nói.

Từ nhỏ, Chương Ngưng đã đam mê nhiếp ảnh và có nhiều kỹ năng về quay phim, chụp hình. Cô đã áp dụng kỹ năng vào một số bộ phim ngắn do chính mình sản xuất.

Ngoài ra, cô gái sinh năm 1993 cũng thành công về mặt thương mại với công ty tư vấn, xây dựng thương hiệu cho thế hệ trẻ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Chương Ngưng có phong cách thời trang ấn tượng.

Công việc tư vấn đến với Chương Ngưng khi cô là sinh viên. "Sau khi tiếp xúc với các thương hiệu địa phương và quốc tế, tôi nhận ra nhiều người chưa có cái nhìn rõ ràng về tiếp thị. Tôi tư vấn cho nhiều bạn trẻ và dần gắn bó với công việc này", cô nói với SCMP.

Công ty tư vấn của Chương Ngưng phát triển thành mạng lưới gồm 1.100 chuyên gia về thương mại và văn hóa. Năm 2019, doanh thu công ty lên đến 3,39 triệu USD .

Dự án đến nay được Chương Ngưng xem là thành công nhất là lên kế hoạch đưa tạp chí The Face trở lại ở New York. Vốn sinh ra ở Trung Quốc, lớn lên ở Australia nhưng cô có hơn một thập kỷ sống ở Mỹ. Cô cũng thừa nhận xem New York là nhà.

Tổng biên tập mới của tạp chí Vogue Trung Quốc được biết đến nhiều qua các bài đăng trên Instagram có 1,2 triệu người theo dõi. Cô thể hiện phong cách thời trang độc đáo, những bức ảnh vòng quanh thế giới, ngồi hàng ghế đầu ở các show thời trang lớn.

Tuy nhiên, Chương Ngưng cho biết cô chưa từng kiếm tiền thông qua Instagram. "Tôi không kiếm tiền từ mạng xã hội hay dùng nó để PR. Tôi chỉ dùng nó để thư giãn và thực sự kiếm tiền từ kinh doanh", cô nói với SCMP.

Chương Ngưng cũng khẳng định làm phim là sở thích lớn nhất của cô, có thể tổng hợp nhiều kỹ năng được học. "Làm phim là giao điểm của nhiều thứ như chuyển động, thời trang, nhân vật, viết lách...", cô nói thêm.

Tổng biên tập trẻ nhất của các phiên bản Vogue

Sau khi được bổ nhiệm với vai trò tổng biên tập Vogue Trung Quốc, Chương Ngưng nhận được nhiều sự chú ý. Cô hiện ở Sydney, Australia cùng gia đình, thỉnh thoảng du lịch Trung Quốc.

Sau khi tình hình dịch bệnh hết căng thẳng, Chương Ngưng sẽ chuyển đến Bắc Kinh, Trung Quốc làm việc. Cô gái 27 tuổi tin rằng kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp cô nhận được những điều mới mẻ.

Chương Ngưng được đội ngũ Vogue tin tưởng thay đổi thời trang Trung Quốc.

"Tôi nghĩ mình sẽ giúp Vogue Trung Quốc có sự phát triển mới mẻ hơn. Đây là cơ hội giúp tôi tìm kiếm và phát triển những tài năng ở quê nhà, bao gồm điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật và thời trang.

Công việc viết blog Shine by Three từ năm 16 tuổi là nền tảng lớn đưa Chương Ngưng trở thành tổng biên tập tạp chí lớn.

Năm 2016, Chương Ngưng từng chịu trách nhiệm sản xuất bìa Vogue Trung Quốc. Sau 5 năm, cô chính thức thay thế Angelica Cheung, người có 16 năm ngồi ở chiếc ghế tổng biên tập.

Trong bài viết giới thiệu Chương Ngưng trở thành tổng biên tập, Vogue cho rằng cô là biểu hiện cho sự đổi mới, có khả năng lèo lái thị trường thời trang tiềm năng ở Trung Quốc.

"Việc bổ nhiệm Chương Ngưng đánh dấu sự thay đổi giữa các thế hệ và chiếc lược mới. Cô có bề dày kinh nghiệm và thành tích lớn", Vogue Mỹ bình luận.

Chia sẻ về vai trò mới, Chương Ngưng nói: "Vai trò mới là cơ hội tuyệt vời để tôi kết hợp nền tảng, kỹ năng và cả sở thích của mình".

Hiện tại, người hâm mộ thắc mắc ai là người xuất hiện trên trang bìa Vogue Trung Quốc sau khi Chương Ngưng trở thành tổng biên tập. Đáp lại, cô cho rằng qua rồi cái thời nhân vật đình đám xuất hiện trên trang bìa. Đây là thời đại của sự đổi mới.

"Tôi quan tâm đến tính bền vững, sự đa dạng và hòa nhập. Nhân vật xuất hiện trên Vogue Trung Quốc nên là người truyền cảm hứng, thúc đẩy sự đổi mới, không quan trọng họ hoạt động trong lĩnh vực nào", cô nhấn mạnh.