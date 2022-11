Người lồng tiếng cho chiếc nón huyền bí trong 'Harry Potter' qua đời

Leslie Phillips - diễn viên lồng tiếng cho chiếc nón phân loại trong loạt phim "Harry Potter" - qua đời ngày 7/11 (giờ Anh) sau thời gian dài bị bệnh.

Leslie Phillips có sự nghiệp lừng lẫy trước khi góp công vào Harry Potter.

Variety đưa tin Leslie Phillips qua đời vì bệnh nặng. Ông hưởng thọ 98 tuổi. Jonathan Lloyd, người đại diện của nam diễn viên, xác nhận tin buồn: "Leslie ra đi trong thanh thản và có vợ bên cạnh những ngày cuối đời. Leslie là một huyền thoại".

Gọi chồng là "báu vật quốc gia", vợ của ngôi sao gạo cội là Zara bày tỏ trên The Sun: "Tôi đã mất đi người chồng tuyệt vời, công chúng mất đi một nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời. Mọi người đều yêu quý anh ấy. Đi đến đâu, anh ấy cũng thu hút sự chú ý của đám đông".

Các diễn viên của Harry Potter, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình Phillips trong giai đoạn khó khăn này.

Chủ nhân giọng nói huyền thoại đứng sau chiếc mũ phân loại qua đời. Ảnh: AP Noticias.

Leslie Phillips nổi tiếng từ thập niên 1950 với tư cách diễn viên, nghệ sĩ lồng tiếng kiêm tác giả người Anh. Suốt sự nghiệp kéo dài 8 thập kỷ, ông đóng chính hơn 200 phim điện ảnh, truyền hình và lồng tiếng cho rất nhiều nhân vật khác nhau, chiếc nón phân loại ở Harry Potter là một trong số đó.

Trước Harry Potter, Phillips được mến mộ qua vai diễn ở 4 bộ phim Carry On. Variety cho biết thêm: "Ở lĩnh vực sân khấu, một trong những màn trình diễn được giới phê bình đánh giá cao nhất của Leslie là Falstaff trong vở The Merry Wives of Windsor, được chuyển thể từ bộ phim hài của William Shakespeare".

Phillips đã giành được giải thưởng Phim độc lập của Anh và đề cử BAFTA cho vai phụ trong tác phẩm Venus năm 2006, đóng cùng Peter O'Toole.

Darkheart Manor, tác phẩm cuối cùng có sự góp mặt của ông, đã hoàn tất ghi hình nhưng chưa được phát hành.