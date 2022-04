Người làm nên đế chế hùng mạnh ở Kpop

Bang Si Hyuk là ông chủ của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Nhà sản xuất cũng đứng sau tập đoàn giải trí hàng đầu Hybe.

BTS vừa gây chú ý tại giải Grammy lần thứ 64. Họ là nghệ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất tính tới hiện tại được đề cử cho hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc pop xuất sắc. Nhóm nhạc cũng phá kỷ lục Guinness thế giới của chính mình khi giành được nhiều giải thưởng Nickelodeon Kids' Choice Awards.

BTS có màn trở lại hoành tráng sau thời gian ngành giải trí bị gián đoạn vì sự bùng phát của dịch bệnh trên toàn thế giới. Vừa qua, nhóm thông báo trở lại với sản phẩm âm nhạc mới, báo hiệu việc một lần nữa khuấy động thị trường âm nhạc thế giới.

Công ty quản lý BTS Hybe - trước đây là Big Hit Entertainment - được thành lập bởi Bang Si Hyuk. Bang Si Hyuk được mệnh danh thiên tài đứng sau thành công của BTS.

BTS, dưới sự dẫn dắt của Bang Si Hyuk, đã trở thành ngôi sao quốc tế kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Hybe hiện là một trong những đế chế âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Những năm qua, Bang Si Hyuk không ngừng phát triển vững chắc đế chế âm nhạc của riêng ông và các nghệ sĩ của Hybe tiếp tục tiếp quản thị trường.

Bang Si Hyuk thành lập Big Hit Entertainment vào năm 2005.

Cuộc sống trước khi BTS nổi tiếng

Bang Si Hyuk khởi nghiệp với tư cách một nhà soạn nhạc và sản xuất vào những năm 1990. Anh đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và ra mắt với tư cách là nhà soạn nhạc, viết nhạc vào giữa những năm 1990. Anh tham gia một cuộc thi địa phương, được gọi là cuộc thi âm nhạc Yoo Jae Ha và giành vị trí thứ ba.

CD ghi lại các bản demo của Bang Si Hyuk thu hút sự chú ý từ Park Jin Young (người được biết đến nhiều hơn với cái tên JYP và là nhà sản xuất sáng lập công ty giải trí JYP Entertainment). Trong một bài viết của Korea JoongAng Daily, Park Jin Young từng miêu tả âm nhạc của Bang Si Hyuk là phức tạp, đa dạng và giống thị hiếu nước ngoài.

Bang Si Hyuk và Park Jin Young sau đó bắt đầu làm việc cùng nhau. Bài hát của họ - Friday Night (do nhóm nhạc G.O.D thể hiện) - đã trở thành một bản hit. Ca khúc giúp họ trở thành những nhà soạn nhạc ăn khách. Cũng từ đây, Bang Si Hyuk có biệt danh "Hitman Bang". Dưới sự quản lý của JYP Entertainment, Bang Si Hyuk tiếp tục sáng tác âm nhạc cho siêu sao Kpop là Rain, Wonder Girls…

Xây dựng siêu nhóm và đế chế giải trí riêng

Vào năm 2005, Bang Si Hyuk quyết định rời JYP Entertainment để bắt đầu xây dựng công ty kinh doanh riêng mang tên Big Hit Entertainment. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Forbes đưa tin vào năm 2007, công ty gần như phá sản nhưng may mắn được cứu vãn nhờ thành công của nhóm ballad 8Eight và 2AM.

Năm 2010, Bang Si Hyuk bắt đầu thành lập nhóm nhạc nam 7 thành viên, BTS. Nhóm nhạc chính thức ra mắt vào năm 2013. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với Time, Bang Si Hyuk kể ra vô số điều dẫn đến sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của BTS.

Theo Bang Si Hyuk, công ty của anh đề cao hệ thống đào tạo tự do và “giống trường học”. Tại đây, họ sản xuất các bài hát mang thông điệp phù hợp với giới trẻ trên khắp thế giới từ đó tạo sự kết nối bền chặt giữa các thành viên và người hâm mộ.

BTS và Bang Si Hyuk đã đạt được thành công vang dội kể từ khi nhóm nhạc nam ra mắt vào năm 2013.

Năm 2017, BTS phát hành You Never Walk Alone (phiên bản làm lại của album Wings) và đĩa đơn chủ đề Spring Day. Bài hát đã ra mắt trên bảng xếp hạng Bubbling Under Hot 100 của Billboard Mỹ. Forbes báo cáo lợi nhuận ròng của Big Hit tăng 172% trong năm đó so với năm 2016 và mức lãi khoảng 22,9 triệu USD . Đây là mức cao nhất công ty đạt được từ khi thành lập.

Khi BTS lớn mạnh hơn, Big Hit cũng bắt đầu mở rộng thế lực. Công ty đã mua lại cổ phần của các công ty giải trí lớn khác, chẳng hạn Pledis Entertainment (công ty quản lý nhóm Seventeen), rapper Zico's Koz Entertainment, YG Plus… Bang Si Hyuk mở rộng thành tập đoàn Hybe và có nhiều công ty con như Big Hit Music, Source Music, Pledis Entertainment, Belift Lab, Hybe Japan và KOZ Entertainment.

Các công ty của Hybe chuẩn bị cho ra mắt hàng loạt nhóm nhạc, trong đó có Lesserafim gồm hai cựu thành viên nhóm IZ*ONE là Chae Won, Sakura và thí sinh của Profuce 48 Huh Yun Jin.

Người có giá trị tài sản ròng 3 tỷ USD

Bang Si Hyuk cùng công ty ra mắt trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào tháng 10/2020. Theo báo cáo của Rolling Stone, cổ phiếu của công ty mở cửa ở mức khoảng 235 USD một cổ phiếu (gấp đôi giá chào bán lần đầu ra công chúng là 110 USD ) và đạt thị trường trong ngày vốn hóa 7,6 tỷ USD .

Mỗi người trong số 7 thành viên BTS đều được nhận “miếng bánh” của họ trước công ty khi ra mắt trên thị trường chứng khoán. Theo Reuters, họ đã nhận được 478.695 cổ phiếu phổ thông “để củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài và nâng cao tinh thần”.

Lesserafim là "gà cưng" mới của Bang Si Hyuk sau BTS, TXT.

Vào tháng 3/2021, Big Hit Entertainment tiến hành tái cấu trúc và đổi tên thành Hybe. Vào tháng 6 cùng năm, Bang Si Hyuk gia nhập danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc của Forbes, đứng ở vị trí thứ 16.

Variety đưa tin vào tháng 4/2021, Hybe mua lại Ithaca Holdings của Scooter Braun với giá 1 tỷ USD . Đây là công ty quản lý các ngôi sao ca nhạc toàn cầu như Ariana Grande và Justin Bieber.