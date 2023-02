‘Người Kiến 3’ thu gần 100 triệu USD mở màn

Dự án siêu anh hùng mới nhất của MCU có mở màn thành công nhất trong bộ ba phim về Ant-Man. Theo dự kiến, doanh thu "Ant-Man 3" sẽ tăng lên 230 triệu USD trong dịp cuối tuần.

"Quantumania" là phần phim thứ 31 của MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania đang trên đà thống trị phòng vé toàn cầu ngay sau khi khởi chiếu. Theo tờ Collider, bom tấn thu về 46 triệu USD trong ngày đầu tiên công chiếu tại thị trường nội địa và thu thêm 52 triệu USD từ các lãnh thổ hải ngoại. Như vậy, tổng doanh thu mở màn của Ant-Man 3 lên tới 98,6 triệu USD , hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của Box Office Pro trước đó.

Thành tích này không phải một con số đáng kể so với nhiều siêu bom tấn của Marvel. Tuy nhiên, Ant-Man 3 vẫn là phần phim mở màn thành công nhất trong series về siêu anh hùng Người Kiến. Trước đây, phần 1 ra mắt năm 2015 có doanh thu mở màn 57 triệu USD , thấp thứ 2 trong lịch sử phim Marvel (chỉ sau The Incredible Hulk). Phần 2 ra mắt năm 2018 cũng không khá hơn là bao, với gần 76 triệu USD .

Tính đến sáng 19/2 (giờ Việt Nam), Ant-Man 3 ghi nhận mức doanh thu 116 triệu USD . Collider dự đoán bom tấn này sẽ thu về thêm tối thiểu 115 triệu USD trong dịp cuối tuần, nâng tổng doanh thu tuần mở màn lên khoảng 230 triệu USD . Bộ phim hiện được công chiếu ở 51 quốc gia trên thế giới.

Ant-Man 3 có thành tích mở màn ấn tượng nhất trong series về Người Kiến.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania theo chân gia đình Người Kiến và Chiến binh Ong khám phá lượng tử giới. Nơi đây, họ đụng độ và phải chiến đấu với Kẻ chinh phạt Kang the Conqueror. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, bộ phim này đóng vai trò quan trọng, là phát súng khởi động Phase 5 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nội dung Quantumania sẽ tập trung khám phá Multiverse (Đa vũ trụ) – yếu tố đã manh nha xuất hiện trong một số sự kiện của Phase 4 trước đó.