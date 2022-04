Người khiến làng nhạc thế giới chao đảo

Có kinh nghiệm sân khấu từ năm bốn tuổi, Bruno Mars nhanh chóng gặt hái thành công ở cả vị trí sản xuất lẫn ca sĩ, trở thành một trong những nghệ sĩ quan trọng của thế kỷ 21.

Trong sáu năm trở lại đây, có một người luôn càn quét tất cả hạng mục giải thưởng mỗi khi được đề cử Grammy. Đó không ai khác ngoài Bruno Mars.

Năm 2016, giọng ca cùng Mark Ronson khiến làng nhạc thế giới chao đảo vì bản hit Uptown Funk – thắng hai kèn vàng bao gồm Thu âm của năm. Sáu năm sau, Bruno Mars bắt tay Anderson .Paak tạo nên nhóm Silk Sonic, tiếp tục công phá Grammy 2022 với ca khúc Leave the Door Open.

Bài hát giành bốn giải tại các hạng mục được đề cử bao gồm Ca khúc của năm, Thu âm của năm, Ca khúc R&B xuất sắc và Trình diễn R&B xuất sắc. Thành tích nâng tổng kèn vàng Bruno Mars sở hữu lên con số 15, giúp anh tái lập kỷ lục của Paul Simon, trở thành người ba lần thắng giải Thu âm trong lịch sử Grammy.

Âm nhạc là đam mê

Sinh năm 1985 tại Hawaii, Bruno Mars lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha anh là nhạc công, mẹ làm ca sĩ. Chú anh giữ vị trí hát chính trong ban nhạc The Love Notes thành lập cùng anh trai.

Khi mới bốn tuổi, Mars được cha mẹ cho lên sân khấu biểu diễn cùng ban nhạc, nhiệm vụ chính là đóng giả Elvis Presley. Mười năm sau, anh tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành Michael Jackson, được đưa tin trên báo địa phương. Khi đó, ngôi sao đã tự học chơi piano, guitar, bass và bộ gõ. Anh xem Presley lẫn Jackson là thần tượng, nguồn cảm hứng chính trong âm nhạc.

Bruno Mars đóng giả Elvis Presley và trình diễn trên sân khấu từ nhỏ.

Cha anh đặt cho con biệt danh Bruno vì cơ thể bụ bẫm, khiến ông liên tưởng tới đô vật huyền thoại Bruno Sammartino. Đến năm 2003, được chú động viên, anh chuyển đến Los Angeles theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Các nhà sản xuất muốn giọng ca theo đuổi dòng nhạc Latin, hát tiếng Tây Ban Nha để chinh phục khán giả.

Đáp lại, ngôi sao thêm Mars vào nghệ danh với hai mục đích: Vừa muốn nghe như một người đến từ hành tinh khác, vừa cảnh báo các hãng đĩa đừng biến anh thành Enrique Iglesias thứ hai.

Một năm sau, Bruno Mars nhanh chóng ký được hợp đồng với hãng Motown – cái nôi của những ngôi sao hạng A như Marvin Gaye hay Michael Jackson - khi mới 19 tuổi. Anh không phát hành sản phẩm cá nhân, nhưng có cơ hội gặp gỡ và làm quen nhạc sĩ Philip Lawrence. Bộ đôi hợp tác kỹ sư âm thanh Ari Levine tạo thành Smeezingtons – nhóm chuyên sáng tác và sản xuất nhạc.

Cuối thập niên 2000, Smeezingtons là cái tên gắn liền thành công của hàng loạt nghệ sĩ R&B. Một số bản hit do nhóm nhào nặn như Long Distance (2008) của Brandy, Right Round (2009) của Flo Rida hay Wavin 'Flag (2009) – bài hát chủ đề World Cup 2010 do Somalia K'Naan trình bày.

Bruno Mars (giữa) và hai thành viên trong nhóm sản xuất Smeezingtons.

Smeezingtons cũng góp phần làm nên hai album đầu của Bruno Mars. Năm 2015, nhóm hợp tác Adele để sản xuất 25 – thắng giải Album của năm tại Grammy 2017. Đó cũng là sản phẩm cuối cùng đóng mác Smeezingtons. Sau khi nhóm tan rã, Mars cùng Lawrence hợp tác Christopher Brody Brown để tạo ra nhóm sản xuất mới tên là Shampoo Press & Curl.

Thành công với tư cách ca sĩ

Bruno Mars là nghệ sĩ đa tài, không giới hạn bản thân ở vị trí bất kỳ. Ngoài sản xuất âm nhạc, anh còn tự đạo diễn MV, sáng tạo động tác vũ đạo và chơi được nhiều nhạc cụ.

Thành công cũng đến với Bruno Mars rất nhanh khi tập trung sự nghiệp hát đơn. Album phòng thu đầu tay Doo-Wops & Hooligans (2010) tẩu tán hàng triệu bản, được Viện Hàn lâm Thu âm tôn vinh ở các hạng mục lớn như Album của năm, Album giọng pop xuất sắc.

Loạt đĩa đơn Grenade, The Lazy Song, Marry You đều thành hit quốc tế, đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc nhiều quốc gia. Đặc biệt, ca khúc Just the Way You Are mang về cho ngôi sao giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Trình diễn giọng Pop nam xuất sắc.

Bruno Mars là người mang trong mình đa dòng máu, thừa hưởng gốc Puerto Rico - Do Thái Ashkenazi từ cha và gốc Philippines – Tây Ban Nha từ mẹ. Vì vậy, không hề khó hiểu khi âm nhạc của anh cũng đa màu sắc, không giới hạn ở bất kỳ khuôn khổ.

Sức hấp dẫn của Doo-Wops & Hooligans đến từ tinh thần bất cần, phá vỡ nguyên mẫu. Các ca khúc kể lại cuộc sống bằng góc nhìn lạc quan, yêu đời. Thông qua loạt sáng tác, Bruno Mars gửi gắm tâm sự về nỗi đau, mất mát, cô đơn lẫn những mối quan hệ thất bại. Song, anh biến tất cả cảm xúc tiêu cực trở thành giai điệu R&B vui tươi, rộn ràng mà ai cũng có thể nhảy theo được.

Giọng ca nhanh chóng thắng kèn vàng Grammy đầu tiên với ca khúc Just the Way You Are.

Nói về tên album, ngôi sao cho biết muốn tạo ra một đĩa nhạc có thể lôi cuốn mọi khán giả. “Doo-Wops” ám chỉ các cô gái, còn “hooligans” là những chàng trai. Đến nay, album trụ hơn 560 tuần tại bảng xếp hạng Billboard 200, luôn được nhắc đến trong danh sách album đầu tay thành công nhất thế kỷ 21.

Beyoncé mất 32 năm để được hát trên sân khấu Super Bowl lần đầu. Lady Gaga và Katy Perry đều bước sang tuổi 31 còn Bruno Mars được mời trình diễn khi mới 28 tuổi.

Chính xác, Bruno Mars là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng hát tại Super Bowl kể từ Justin Timberlake (23 tuổi). Nhưng giọng ca Cry Me a River chỉ là một trong sáu khách mời năm 2004 còn Mars mới thực sự là ngôi sao trong năm 2014.

Với Red Hot Chili Peppers trợ giúp, màn trình diễn xô đổ kỷ lục của Beyoncé với hơn 115 triệu lượt xem truyền hình. Sau này, chỉ có Lady Gaga vượt mặt Bruno Mars khi đạt con số sát sao 117.5 triệu lượt.

Giọng ca dùng màn trình diễn để tri ân mẹ - người vừa qua đời vì phình động mạch não. Mất mát thay đổi hoàn toàn góc nhìn của anh về cuộc sống. Trả lời tạp chí Latina, ngôi sao chia sẻ sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí “đánh đổi âm nhạc để bà được trở lại”.

Con cưng của Grammy

Kể từ chiến thắng đầu tiên tại Grammy 2011, Bruno Mars liên tục xuất hiện trong danh sách đề cử của Viện Hàn lâm suốt bốn năm liền. Anh không giành giải nào cho đến khi album phòng thu thứ hai Unorthodox Jukebox (2012) được xướng tên ở hạng mục Album giọng pop xuất sắc.

Đó chỉ là bước khởi động cho đường chạy marathon của Bruno Mars tại giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh. Năm 2006, anh trở lại với Uptown Funk – ca khúc lập nhiều kỷ lục tại các nền tảng trực tuyến, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 14 tuần.

Bruno Mars (trái) hợp tác nhà sản xuất Mark Ronson (phải) trong bản hit Uptown Funk.

Càng không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi Bruno Mars là "con cưng" của Viện Hàn lâm. Trong vòng 10 năm, anh đoạt 11/27 đề cử Grammy. Đây là con số đáng mơ ước đối với bất cứ nghệ sĩ nào.

Chiến thắng huy hoàng nhất của Bruno Mars là tại Grammy 2018 với album phòng thu thứ ba 24K Magic (2016). Dự án giành bảy hạng mục bao gồm Album của năm và Album R&B xuất sắc. Ca khúc chủ đề thắng Thu âm của năm, còn đĩa đơn That’s What I Like đoạt Bài hát của năm.

So với album đầu tay, Bruno Mars có nhiều thay đổi trong phong cách. Các sáng tác đưa người nghe trở về thập niên 1980, 1990 khi dòng nhạc R&B lên ngôi. Âm nhạc phối trộn giữa R&B, Soul, Hip hop và Funk tạo nên những giai điệu sôi động, giàu năng lượng.

Nhan đề 24K Magic phần nào cho thấy ca sĩ cũng có khiếu hài hước. Vàng nguyên chất 24k trở thành phép ẩn dụ cho cuộc sống giàu có mà anh đang tận hưởng. Nó như lời mời gọi khán giả bước vào bữa tiệc hào nhoáng của dân chơi, bỏ quên mọi muộn phiền.

Khi ra mắt, 24K Magic đạt thành công lớn về thương mại lẫn nghệ thuật. Nhiều tạp chí uy tín xếp album vào danh sách tổng kết năm, đánh giá đây là sản phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Bruno Mars.

Mối duyên với Silk Sonic

Năm 2017, Bruno Mars có cơ hội gặp và quen rapper Anderson .Paak. Khi đó, ngôi sao đang tổ chức 24K Magic World Tour tại châu Âu, còn .Paak tham gia với tư cách hát mở màn.

Sinh năm 1986, .Paak hoàn toàn thua thiệt về danh tiếng lẫn thành tích so với đồng nghiệp. Nhưng giống Bruno Mars, anh được tiếp xúc âm nhạc từ nhỏ, có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau từ hát, đọc rap, chơi trống, sản xuất lẫn viết nhạc.

Tài năng của .Paak cũng sớm được người trong nghề ghi nhận. Beyoncé gọi mình là fan của anh, còn Dr. Dre mời rapper góp giọng trong Compton (2015) – đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất nổi tiếng sau 16 năm không ra album.

Silk Sonic là dự án hợp tác giữa Bruno Mars và rapper Anderson .Paak (trái).

Nhanh chóng đồng cảm với .Paak, Bruno Mars kết bạn và ngỏ lời hợp tác làm nhạc. Như tên gọi, Silk Sonic lôi cuốn khán giả bằng những giai điệu mượt như nhung.

Đĩa đơn Leave the Door Open là cú bắt tay giữa cổ điển và hiện đại. Bản phối đậm màu hoài cổ, kết hợp hài hòa giữa nhạc Soul thập niên 1970 và R&B những năm 2000. Ca từ ngợi ca tình yêu. Người hát nhắn nhủ nửa kia luôn “để cửa mở”, chào đón cô bất cứ lúc nào.

Ngay khi ra mắt, bài hát đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, trong đó có Billboard Hot 100. Đây cũng là đĩa đơn mở màn cho album đầu tay An Evening with Silk Sonic của nhóm phát hành tháng 11/2021.

Được đề cử bốn hạng mục, ca khúc đánh bại mọi đối thủ tại Grammy 2022. Như lời Anderson .Paak phát biểu tại lễ trao giải, bài giúp Silk Sonic quét sạch (clean sweep) lễ trao giải với hai trên bốn đề cử “Big Four”.

Chiến thắng của nhóm phần lớn nhờ công Bruno Mars. Giọng hát ngọt ngào của anh hòa quyện cùng Anderson .Paak, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu, là điểm nhấn khó quên của tác phẩm.

Bên cạnh tài năng, Bruno Mars không ít lần vướng phải tai tiếng. Ngôi sao từng bị bắt vì tàng trữ cocaine năm 2010 khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ. Năm ngoái, anh cũng bị cư dân mạng buộc tội chiếm đoạt văn hóa da màu trong các sản phẩm và màn trình diễn. Thậm chí, một số nguồn tin còn đơm đặt việc giọng ca bỏ tiền mua giải Grammy.

Thế nhưng, Bruno Mars vẫn luôn là người bất cần từ khi mới vào nghề. Anh thẳng thừng bỏ qua mọi ồn ào để chuyên tâm hoạt động nghệ thuật. Câu trả lời của Bruno Mars chính là những sản phẩm âm nhạc tâm huyết và chất lượng mà anh gửi đến khán giả.