Người kế vị ngai vàng của Brad Pitt và Leonardo DiCaprio

Timothée Hal Chalamet mang trong mình dòng máu lai Mỹ - Pháp. Anh được khán giả ưu ái gọi bằng cái tên "chàng thơ của màn ảnh rộng" với sự nghiệp đang "lên như diều gặp gió".

Ở tuổi 27, Timothée Chalamet sở hữu một gia tài phim ảnh đáng mơ ước so với đồng nghiệp cùng thế hệ khi góp mặt trong các tác phẩm độc lập kinh phí thấp đến những phim bom tấn triệu đô. Tuy vậy, ít ai biết rằng thời điểm dấn thân vào ngành công nghiệp điện ảnh, Timothée năm ấy mới chỉ 16 tuổi.

Được ví như James McAvoy với nét diễn xuất tương đồng trên màn ảnh rộng, sự nghiệp của anh vẫn chưa thể bứt phá dù đã nỗ lực và cố gắng thử sức trong nhiều bộ phim lớn nhỏ. Chỉ tới khi nhận được chú ý với việc tác phẩm Call Me by Your Name (2017) công chiếu, cánh cửa thành công mới thực sự mở ra với chàng diễn viên 22 tuổi khi ấy.

"Trái đào mọng" của địa đàng điện ảnh

Call Me by Your Name là câu chuyện tình xáo trộn tuổi xuân của cậu thiếu niên 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet) và Oliver (Armie Hammer) tại miền duyên hải Riviera, Italy.

Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi bên nhau, cả hai nhanh chóng tìm thấy xúc cảm quyến luyến và nhịp đập đồng điệu trong trái tim mỗi người. Sự mãnh liệt của đam mê bị kìm nén càng thổn thức thêm tình yêu đôi trẻ, hát lên khúc bi ca tráng lệ dưới nắng hè rực rỡ của Địa Trung Hải hồi đầu thập niên 80.

Dưới cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, tinh tế của đạo diễn gạo cội Luca Guadagnino, Timothée Chalamet thực sự mang tới một màn trình diễn xuất sắc với khả năng diễn tả cảm xúc nội tâm chân thực, tinh tế.

Đó là nét mong manh, hút hồn lại pha chút mơ màng trong ánh mắt.

Đó là vẻ đẹp thuần khiết nhất của tuổi 17 vô lo vô nghĩ, nhưng lại mang rung động rạo rực khi đắm mình trong câu chuyện tình đầu.

Đó là một Timothée khát khao khám phá mọi góc cạnh về cơ thể mình, loay hoay kiểm soát những cảm xúc bối rối và trần trụi trong chuyện tình ngọt ngào nếm dở.

Mong muốn xâm lấn vào những gì riêng tư nhất của cậu không hề dung tục mà trở nên chân thật và giàu cảm xúc.

"The peach scene" - cảnh phim ẩn dụ gây tranh cãi bậc nhất của Call Me by Your Name.

Timothée khép lại Call Me by Your Name bằng cảnh quay buồn và lạ kỳ bậc nhất lịch sử. Anh ngồi khóc trước lò sưởi, im lặng suốt hơn ba phút điện ảnh. Sẽ không ai đoán được đằng sau ánh mắt vụn vỡ đó là gì, và ai sẽ lau khô giọt lệ trên má của Elio khi nắng hè lụi tắt cùng những ngây thơ tuổi 17 của cậu.

Kết phim có thể để lại nhiều hụt hẫng, trống rỗng trong lòng khán giả, nhưng rõ ràng Luca Guadagnino có lý do để làm như vậy.

Có thể nói, đây là bộ phim đưa cái tên Timothée Chalamet vụt sáng trên bản đồ điện ảnh đương đại, mở đường cho những dự án lớn tiếp theo trong sự nghiệp của anh.

Kỷ nguyên nam tính mới ở Hollywood

Chẳng mấy ai ngờ được, sự kết hợp của Timothée với Luca Guadagnino trong một bộ phim arthouse lại có thể bùng nổ tại rạp, gây được tiếng vang lớn tới vậy. Đi theo một motif khác biệt và độc lập với phần còn lại của điện ảnh, họ không thoả hiệp với khán giả, không thoả hiệp với thị trường.

Không chỉ khán giả, ngay cả giới chuyên môn cũng ưu ái dành tặng diễn viên trẻ lời khen như một sự tôn vinh giá trị nghệ thuật mà cậu sở hữu.

Với đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, lông mày đậm cùng mái tóc xoăn ôm lấy xương gò má, Timothée mang ngoại hình lộng lẫy của những tượng thần Hy Lạp cổ đại. Thường xuyên được ví như phiên bản trẻ của siêu sao Leonardo DiCaprio, nét đẹp của Timothée pha trộn yếu tố phi giới tính với mái tóc bồng bềnh và một hình thể mảnh mai, tạo nên nét chấm phá đặc biệt giữa sự vạm vỡ, cơ bắp vốn đã trở thành công thức dàn sao nam Hollywood.

“Timothée Chalamet đang mở ra kỷ nguyên mới cho sự nam tính”, Vogue, tạp chí thời trang hàng đầu thế giới nhận xét.

Nét đẹp lộng lẫy của Timothée trong Lady Bird.

Không chỉ dáng hình, Timothée còn mang trong mình “hơi thở” của điện ảnh. Thu hút khán giả bằng lối diễn chân thật, giàu cảm xúc, từng biểu cảm trên gương mặt được thể hiện mượt mà cho thấy tài năng triển vọng của nam diễn viên trẻ này. Sức mạnh của anh là đôi mắt thông minh, sâu sắc trên một gương mặt trẻ thơ, lộng lẫy, không tì vết.

Nữ đạo diễn Greta Gerwig nhận xét anh là sự kết hợp tài năng giữa các siêu tài tử Daniel Day-Lewis, Christian Bale và Leonardo DiCaprio thời trẻ, với chỉ số IQ cao, đủ để kết nạp vào hội Mensa (dành cho những người thông minh trên thế giới).

Ảnh hưởng bởi truyền thống nghệ thuật gia đình, năm 13 tuổi, nam diễn viên chập chững vào nghề khi thử sức ở các tác phẩm phim ngắn. Chalamet lần đầu gây được chú ý khi vào vai cậu nhóc 12 tuổi đầy trí tò mò về chuyện giới tính trong The Talls (2011).

"Cậu ấy đã khắc họa một cách rất vui nhộn sự hiếu kì về giới tính đang dần thức tỉnh trong một đứa trẻ tuổi dậy thì”, biên tập viên mảng phê bình nghệ kịch sân khấu của New York Daily News nhận định.

Đôi mắt đáng giá bậc nhất ngành công nghiệp điện ảnh.

3 năm sau đó, Chalamet một lần nữa đánh dấu tên tuổi của mình khi xuất hiện trên màn ảnh rộng với Interstellar, bom tấn đình đám do “quái kiệt” Christopher Nolan đạo diễn. Dẫu chưa có nhiều đất diễn trong phim, đến mức Timothée đã bật khóc vì vai diễn không hoành tráng như những gì mà anh đã tưởng tượng, đó vẫn là một cơ hội tốt để chàng diễn viên trẻ rèn giũa sự chuyên nghiệp và trưởng thành trong diễn xuất.

Năm 2017 chắc chắn là một năm chăm chỉ của Timothée khi bên cạnh tác phẩm của Luca Guadagnino, anh còn tham gia diễn xuất trong 2 bộ phim khác là Hostiles và Lady Bird. Cả hai đều nhận được sự đón nhận tích cực của khán giả. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ chàng diễn viên ít người “biết mặt thuộc tên”, anh vụt sáng thành sao, là biểu tượng về điện ảnh, thời trang, về phong cách sống trên toàn cầu.

Rũ bỏ vẻ thanh thuần

Bốn năm trở lại đây, cái tên Timothée Chalamet dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau thành công của Call Me by Your Name, một dự án điện ảnh nặng ký được "đo ni đóng giày" - Beautiful Boy - ra đời chỉ vài tháng sau khi anh trở thành hiện tượng. Biến hóa trong tác phẩm này, Timothée dàn trải nội tâm sâu lắng, với ẩn ức và những khát khao rạo rực trong cơ thể bé nhỏ.

Felix van Groeningen đã chia sẻ rằng trong rất nhiều diễn viên thử vai, Timothée Chalamet là người mà ông cảm thấy ấn tượng nhất với lối diễn đầy chiều sâu và tính thuần thục. Và khán giả màn ảnh, một lần nữa lại được chứng kiến thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc qua cách diễn chân thực và sự đầu tư tìm hiểu nhân vật của anh.

"Chàng thơ" của điện ảnh đương đại.

Rũ bỏ hình tượng “chàng thơ” với vẻ đẹp thanh thuần, vai diễn hoàng tử bướng bỉnh Hal trong The King hay thiếu niên mới lớn "Laurie" Laurence trong Little Women của anh một lần nữa khiến công chúng kinh ngạc. Với sự biến hóa đa dạng này, Timothée đã thực sự thuyết phục được khán giả và khẳng định được năng lực của mình dù còn khá trẻ.

Ở tuổi 25, anh tỏa sáng qua bộ phim bom tấn Dune đậm chất sử thi của Denis Villeneuve và tác phẩm nghệ thuật The French Dispatch của đạo diễn Wes Anderson. Gần đây nhất, mỹ nam hàng đầu Hollywood đã có màn lột xác ấn tượng khi tham gia vào dự án điện ảnh mới mang tên Bones and All (2022) của Luca Guadagino, người đã cùng Chalamet làm nên thành công của Call me by your name 5 năm về trước.

Thử sức ở một thể loại kinh dị lãng mạn hoàn toàn mới, hình ảnh của Chalamet trong phim được thay đổi toàn diện, trở thành một con người mới đầy bất ngờ, bụi bặm và có phần cô độc, hoang dại, trái ngược hoàn toàn các đồn đoán trước đó.

Nam diễn viên trẻ cho hay, bản thân khá khó khăn khi thể hiện vai diễn này. Mặc dù vậy, anh xem đây là cơ hội thể hiện khả năng và thoát khỏi những vai diễn quen thuộc trước đó.

“Tôi đã vận dụng sự sáng tạo của mình để có thể nhập vai một cách tốt nhất. Tuy nhiên, vai diễn cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ”, anh chia sẻ.

Dễ thấy, với tài năng thiên bẩm cùng sự chăm chỉ, cầu tiến trong quá trình hoạt động nghệ thuật, sẽ không mất quá một thập kỷ để Timothée Chalamet kế nhiệm ngai vàng của những tên tuổi thế hệ trước như Johnny Depp, Brad Pitt, DiCaprio hay Tom Cruise.