Người Hong Kong ở Anh bị cấm rút tiền từ quỹ hưu trí

Các cư dân Hong Kong sở hữu thị thực đặc biệt BNO do Anh cấp bị Trung Quốc cấm rút tiền từ Quỹ MPF.

Theo Bloomberg, những cư dân Hong Kong bỏ xứ để đến Anh đang đối mặt với viễn cảnh không thể rút tiền tiết kiệm hưu trí vì Trung Quốc đang gia tăng kiểm soát và hạn chế quyền tự do của Hong Kong.

Hàng loạt cư dân Hong Kong không thể rút tiền trong Quỹ hưu trí bắt buộc (MPF) sau khi Trung Quốc tuyên bố ngừng công nhận hộ chiếu công dân hải ngoại (BNO) mà chính phủ Anh cấp cho dân Hong Kong.

Hộ chiếu của đặc khu hành chính Hồng Kông và hộ chiếu BNO do Anh cấp cho một số công dân Hồng Kông. Ảnh: Bloomberg

Chính phủ Anh dự đoán hơn 300.000 cư dân Hong Kong sẽ sử dụng hộ chiếu để rời khỏi Hong Kong, khiến hàng tỷ USD có nguy cơ bị mắc kẹt. Chỉ trong quý đầu tiên của năm 2021, đã có khoảng 30.000 đơn xin cấp thị thực BNO. Quỹ hưu trí MPF tuyên bố những hộ chiếu đặc biệt này không đủ chứng minh việc cư dân đã rời khỏi Hong Kong, dẫn đến việc không thể truy cập tiền trong quỹ. Các tổ chức tài chính lớn như HSBC Holdings Plc, Manulife Financial Corp., AIA và Sun Life Financial Inc., hiện không được phép chuyển tiền cho những người sở hữu thị thực BNO.

Một cặp vợ chồng di cư đến Anh vào tháng 4 sở hữu 400.000 đôla Hong Kong (khoảng 51.350 USD ) bị mắc kẹt trong hai tài khoản hưu trí ở Hong Kong. Ban đầu, nhân viên của HSBC đã chấp nhận hồ sơ rút tiền và sẽ phê duyệt sau ba tuần. Tuy nhiên sau đó, HSBC yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu chứng thực, bao gồm hợp đồng thuê nhà ở Anh, các loại hóa đơn điện nước.

HSBC tuyên bố sẽ tuân theo những yêu cầu của cơ quan quản lý về việc xử lý các đơn yêu cầu rút tiền trong Quỹ Bắt buộc. Tương tự, các tổ chức tài chính khác như Sun Life hay AIA cũng cho biết sẽ xử lý theo quy định của MBP và không chấp nhận thị thực đặc biệt BNO.

Trước đó, từ tháng 10/2020 đến tháng ba năm nay, số tiền mà cư dân Hong Kong di cư rút khỏi MPF đạt mức kỷ lục 3,87 tỷ đôla Hong Kong, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ quỹ. Trước khi Hong Kong ngừng công nhận hộ chiếu BNO, Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo khoảng 53,8 tỷ đôla Hong Kong sẽ được rút khỏi Quỹ Bắt buộc khi cư dân Hong Kong di cư sang Anh.

Nhiều người Hong Kong muốn bỏ xứ vì luật an ninh mà Trung Quốc áp dụng. Ảnh: AP

Các cư dân Hong Kong tại Anh phẫn nộ trước sự thay đổi đột ngột và thiếu minh bạch trong các quy định về việc rút tiền từ quỹ.

Các tổ chức tài chính cho biết họ buộc phải tuân theo pháp luật địa phương và chặn quyền truy cập vào tiền của quỹ MPF. Vào tháng 7, Mỹ đã trừng phạt các quan chức Trung Quốc và đưa ra một cảnh báo cho các công ty và nhà đầu tư đang hoạt động ở Hong Kong về việc Bắc Kinh đang siết chặt quyền kiểm soát lên Hong Kong.

Nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới, hạn chế các quyền tự do ở Hong Kong, chính phủ Anh đã cấp thị thực đặc biệt BNO, cho phép công dân Hong Kong sinh sống, làm việc tại Anh Quốc trong vòng 5 năm.

Quyết định của chính phủ Anh đã làm Trung Quốc tức giận. Chính phủ Trung Quốc cho rằng Anh đã “vi phạm trắng trợn các cam kết bằng cách thay đổi chính sách BNO”.

Theo Joseph Cheng, một giáo sư khoa học chính trị đã rời khỏi Hong Kong ngay khi luật được áp dụng, những người sở hữu thị thực BNO bị coi là những kẻ phản quốc và đào tẩu.

Trong vòng 1 năm qua, ​​89.200 cư dân Hong Kong đã bỏ xứ để di cư sang các nước khác. Tỷ lệ suy giảm dân số của Hong Kong duy trì ở mức 1,2% kể từ cuối năm ngoái, mức giảm sâu nhất trong sáu thập kỷ.

Theo Duncan Abate, đối tác của công ty luật Mayer Brown, những công dân không rút được tiền sẽ không thể kiện các tổ chức tài chính được ủy thác vì họ đang tuân thủ các quy định bắt buộc. Tuy nhiên, nếu cư dân có thể chứng minh rằng họ có quốc tịch Anh, MPF sẽ cho phép việc rút tiền.