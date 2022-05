Người hâm mộ V (BTS) chi 1,638 triệu USD để mua album

Fan club của nam ca sĩ V (BTS) tại Trung Quốc mua tổng cộng 71.724 đĩa để ủng hộ album sắp tới của BTS. Tổng số tiền bỏ ra lên tới hơn một triệu USD.

Ngày 13/5, Allkpop đưa tin người hâm mộ Trung Quốc của nam ca sĩ V (BTS) bỏ ra 1,638 triệu USD để mua Proof, album tuyển tập sắp phát hành của BTS, nhằm ủng hộ thần tượng.

Cụ thể, chỉ trong một tuần, China Baidu VBar - câu lạc bộ người hâm mộ lớn nhất của V tại Trung Quốc - mua tổng cộng 71.724 bản album, với trị giá lên tới 1.638.026 USD . Con số này chiếm 39,3% tổng album bán ra và 38% tổng doanh thu của Proof ở Trung Quốc.

Trước đó, vào năm 2020, độ nổi tiếng của V tại Trung Quốc được chứng minh sau khi Vbar dẫn đầu về doanh số tiêu thụ album không chỉ trong câu lạc bộ fan của từng thành viên BTS, mà còn với tất cả fan club Kpop trong nước. Họ mua tổng cộng 170.400 bản album Map of the Soul: Persona và 230.300 bản album Map of the Soul: 7.

Hàng năm, Vbar bỏ ra kinh phí lớn để tổ chức chiến dịch quảng bá danh tiếng nam ca sĩ trong mỗi dịp đặc biệt. Ví dụ gần đây nhất là tại buổi hòa nhạc Permission To Dance On Stage ở Las Vegas của BTS, khi Vbar thuê 9 biển quảng cáo lớn xung quanh sân vận động Allegiant để hỗ trợ concert.

Người hâm mộ Trung Quốc của V thường xuyên bỏ ra số tiền lớn để ủng hộ thần tượng. Ảnh: Naver.

Tháng 12/2021, nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của V, Vbar tổ chức buổi triển lãm đặc biệt trên đường phố Shinchon, Seoul để trưng bày và thể hiện cá tính nghệ thuật của nam ca sĩ. Điểm thu hút chính của triển lãm là con búp bê khổng lồ mô phỏng V.

Tình cảm của người hâm mộ Trung Quốc được V biết đến và công nhận. Anh nhiều lần đăng ảnh chụp sự kiện, chiến dịch do fan tổ chức lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Ngày 10/6, BTS dự kiến phát hành album mới Proof. Đây là album tuyển tập đầu tiên của nhóm. Bên cạnh các ca khúc đã công bố, trong album sẽ xuất hiện 3 bài hát mới. Album được phát hành chỉ 3 ngày trước thềm kỷ niệm 9 năm ra mắt của nhóm.