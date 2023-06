Người hâm mộ tính ra quán net để đặt vé concert BlackPink

Một số người hâm mộ lên kế hoạch ra quán net để đặt vé, số khác tìm kiếm dịch vụ đặt hộ cho dù còn hơn một tuần nữa mới đến ngày mở bán.

Nhiều người hâm mộ tìm mọi cách để mua được vé concert Blackpink ngày 29-30/7 tại Hà Nội. Ảnh: Kpopping.

“Tôi dự định ngày 7/7 cùng bạn ra một quán net để đặt vé với nhau, nhằm đảm bảo có kết nối Internet mạnh và ổn định”, Phương Thanh (25 tuổi, Hà Nội), chia sẻ với Tri thức trực tuyến. Người hâm mộ BlackPink này cho biết chưa từng mua vé các chương trình Kpop trước đây, nhưng vẫn quyết định tự đặt vé vì không biết rõ các bên làm dịch vụ và không muốn giá vé bị đội lên cao.

Chia sẻ về lý do muốn ra quán net mua vé, Thanh cho biết đây là kinh nghiệm rút được từ các nhóm fan trên mạng.

Vé của các đêm nhạc từ nghệ sĩ Hàn Quốc thường được bán trực tuyến, qua đường link được dẫn trên trang web chính thức của nhóm nhạc. Với các chương trình tour thế giới, ở mỗi khu vực vé có thể được phân phối qua các trang web và nhà bán khác nhau.

Chẳng hạn, concert Born Pink ở Paris (Pháp) được bán qua AEG Presents, ở New Jersey (Mỹ) được bán qua Ticketmaster còn ở Los Angeles (Mỹ) được bán qua trang web của Dodgers. Tùy vào độ nổi tiếng của ban nhạc, vé có thể bán hết trong vòng 1-10 phút kể từ thời điểm mở bán.

“Nếu tự mua vé, mọi người nên chọn địa điểm có kết nối mạng nhanh, ổn định sau đó thao tác trên PC hoặc laptop, tránh sử dụng điện thoại”, Nguyễn Nhi (26 tuổi, Hà Nội), người có kinh nghiệm “săn vé” các concert Kpop, chia sẻ. Ngoài ra, chỉ nên tải lại trang khi trang đã hiển thị hết vé. Nếu ghế hiển thị trống nhưng không chọn được, nhiều khả năng là có người dùng khác đang giữ chỗ để thao tác thanh toán, hãy chọn các vị trí khác.

Nhi từng mua được vé các chương trình đắt khách như Neo City - The Link, Be The Sun và Born Pink vào ngày 27-28/5 tại Bangkok (Thái Lan). Do đó, cô được nhiều bạn bè nhờ cậy với mong muốn được “chắc suất” xem concert Blackpink diễn ra ngày 29-30/7 tại Hà Nội.

“Từ trưa nay đã có hơn 20 người liên hệ nhờ tôi đặt vé, một số bên dịch vụ mà tôi biết cũng có lượng khách tăng đột biến”, Nhi chia sẻ.

“Việc tự đặt vé không khó nếu đã có kinh nghiệm với các chương trình khác rồi. Nếu không biết cách làm thì có rất nhiều dịch vụ đặt thuê, tuy nhiên mọi người cần cẩn thận vì không ít trường hợp lừa đảo”, Nhi cho biết thêm.

Fan Kpop này chia sẻ trong trường hợp tìm đến các cá nhân rao bán dịch vụ đặt vé hộ, cần kiểm tra xem họ đã từng đặt được vé những chương trình gì, có bằng chứng là vé, vật phẩm hay ảnh tham gia sự kiện hay không.

Theo ghi nhận của phóng viên, dịch vụ đặt vé thuê được chào mới trên các trang cá nhân, fanpage hoặc nhóm với giá vào khoảng 500.000-3.000.000 đồng tùy hạng vé và bên bán. Một số người kinh doanh dịch vụ này cho biết sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí nếu đặt vé không thành công, tuy nhiên cũng có người giữ lại 10-50% tiền đặt cọc, nghĩa là khách hàng vẫn sẽ mất một phần chi phí nếu không đặt được vé.

"Có các trang hoặc cá nhân nổi tiếng với dịch vụ đặt vé thuê, tuy nhiên cũng không có gì đảm bảo sẽ không xảy ra trường hợp lừa đảo", Nhi lưu ý.

“Nếu không chọn được ghế mong muốn, tôi có thể chuyển sang các vị trí ‘xấu’ hơn, nhưng nếu không đặt được vé thì đành bỏ qua chương trình lần này, vì thuê đặt vé hay mua vé bán lại qua tay người dùng đều làm đội giá vé”, Thanh cho biết.