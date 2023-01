Người hâm mộ biểu tình sau khi Celine Dion bị hắt hủi

Nhiều người hâm mộ đã biểu tình trước trụ sở của Rolling Stone sau khi tạp chí này loại chủ nhân hit "My Heart Will Go On" khỏi danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất.

Celine Dion vắng mặt trong danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất. Cuộc biểu tình diễn ra vào sáng 6/1 (giờ Mỹ) bên ngoài trụ sở của Rolling Stone tại thành phố New York. Theo TMZ, nhóm người biểu tình mang theo những tấm biển ghi thông điệp như "Chúng tôi muốn kiểm tra phiếu bình chọn", "Làm sao có thể quên Celine Dion?", "Tẩy chay Rolling Stone"... Julie Snyder, một nhân vật truyền hình đến từ Montreal (Canada), dẫn đầu nhóm biểu tình gây náo loạn đường phố. Không chỉ la hét, những người này còn hát nhiều bản hit của Dion. Họ muốn diva phải được xin lỗi và công nhận. Cuối cùng, Rolling Stone đã cử biên tập viên Steven Pearl ra ngoài nói chuyện với những người biểu tình, lắng nghe chia sẻ của họ cũng như giải thích cách bình chọn của tạp chí về danh sách gây tranh cãi. "Chúng tôi ở đây để bày tỏ quan điểm của mình. Rõ ràng các bạn đã sai khi quên tên Celine trong danh sách lớn được công bố tuần trước", một người biểu tình nói trong video được đăng trên tài khoản Twitter của Rolling Stone. Người khác yêu cầu: "Chúng tôi hy vọng Rolling Stone sẽ thừa nhận họ đã sai lầm". Người hâm mộ biểu tình đòi công bằng cho Celine Dion. Ảnh: New York Post. Đầu năm 2023, Rolling Stone công bố danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Aretha Franklin đứng vị trí đầu bảng - điều này không gây bàn luận, tiếp theo là Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyonce, Otis Reeding và Al Green. Celine Dion - ngôi sao đã bán hơn 200 triệu đĩa hát, thắng 5 giải Grammy, 6 giải AMA, 7 giải Billboard, 12 giải Âm nhạc Thế giới, 20 giải JUNO - vắng mặt trong sự bất ngờ của khán giả. Những giọng ca vĩ đại khác là Nat King Cole, Tony Bennett, Dionne Warwick và Johnny Mathis cũng không có tên trong danh sách. TMZ cho rằng Celine Dion đã bị hắt hủi. Tờ báo dẫn nhiều ý kiến bức xúc của giới yêu nhạc, cộng đồng fan của Dion về vấn đề này. Trước đó, khi đăng bảng xếp hạng, Rolling Stone giới thiệu rằng đây là danh sách "các ca sĩ vĩ đại nhất", không phải "các giọng ca vĩ đại nhất". Tạp chí này giải thích họ bình chọn dựa vào các tiêu chí như sự sáng tạo, tầm ảnh hưởng và chiều sâu sự nghiệp của các ca sĩ lẫn bề rộng trong di sản âm nhạc của họ.