Người Hà Nội chỉ mất 20 phút đăng ký, bấm biển xe máy ở công an xã

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng, cho rằng việc đăng ký qua mạng đối với người đã có tuổi và ở vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do phải trải qua nhiều bước. Do vậy, ông quyết định đến khai trực tiếp tại trụ sở công an.