Người giàu nhất dàn diễn viên 'Crazy Rich Asians'

Dương Tử Quỳnh: Với khối tài sản 40 triệu USD , biểu tượng điện ảnh châu Á là ngôi sao giàu nhất Crazy Rich Asians (2018). Trong phim, cô thủ vai người mẹ Eleanor Sung Young (Dương Ái Lê) nghiêm khắc, để lại ấn tượng với lối diễn đỉnh cao. Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động. Sau Everything Everywhere All At Once, cô sẽ tái ngộ khán giả qua bom tấn Avatar 3 của đạo diễn James Cameron.