Người giàu nhất BlackPink

Cả bốn thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đều thành công trong sự nghiệp thời trang và làm đẹp khi kết hợp các thương hiệu nổi tiếng.

BlackPink, một trong những nhóm nhạc nữ thành công của Kpop, gây chú ý khi thông báo trở lại kể từ lần cuối ra mắt The Album vào năm 2020. Các cô gái được cho là sẽ phát hành một album mới trong tháng này, theo Soompi.

Từ sản xuất các ca khúc chất lượng và lưu diễn với tư cách nhóm hoặc cá nhân, đến việc làm người mẫu cho các thương hiệu cao cấp toàn cầu như Chanel, Dior, Calvin Klein và Samsung, các thành viên có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD , dựa trên ước tính của Celebrity Net Worth.

Người hâm mộ BlackPink háo hức chờ đợi màn trở lại của nhóm. Ảnh: Global Times.

Jennie ( 10 triệu USD )

Jennie được tờ SCMP gọi là "sinh ra đã ngậm thìa bạc". Mẹ cô được cho là cổ đông và bên liên quan lớn trong CJ E&M, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc với tư cách là công ty mẹ của Mnet và tvN. Tuy nhiên, Jennie đã kiếm được tài sản riêng từ năm 14 tuổi.

Bên cạnh các hoạt động của nhóm, Jennie trở thành thành viên đầu tiên tách ra solo với ca khúc Solo vào năm 2018. Đĩa đơn ăn khách đã vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên nền tảng âm nhạc lớn của thế giới vào tháng 7/2021 và 800 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 3.

Cô đã làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được các cột mốc tương ứng.

Jennie gần đây trở thành mục tiêu của loạt quảng cáo từ nhà mốt Chanel. Ảnh: Allkpop.

Ngoài âm nhạc, Jennie làm việc với nhiều danh hiệu cao cấp. Được biết đến với biệt danh "Human Chanel", cô cũng là gương mặt đại diện cho Calvin Klein, dòng son Hera, Samsung Galaxy và Lotte Candy.

Bên cạnh đó, cô hợp tác với thương hiệu kính mắt cao cấp của Hàn Quốc - Gentle Monster - để cho ra mắt dòng kính mát J Bentley Home Collection. Với chi phí ước tính lên tới 800.000 USD cho mỗi hợp đồng, theo Ace Bed Korea.

Jennie tỏa sáng với trang phục của nhà mốt Chanel tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Ảnh: Channel Korea, Kpopping.

Lisa ( 14 triệu USD )

Thành viên trẻ nhất Lisa cũng ra mắt một album solo - Lalisa vào năm ngoái. Ca khúc chủ đề đã mang về cho cô kỷ lục Guinness thế giới.

Nó trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ sau khi phát hành với 74 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục trước đó của Taylor Swift, với ca khúc Me! có 65 triệu lượt xem vào năm 2019.

Ngoài ra, đây cũng là album được phát trực tuyến nhiều nhất bởi một nghệ sĩ Kpop với 573 triệu lượt nghe.

Lisa thành công lớn với các ca khúc nằm trong album solo đầu tay. Ảnh: MV Lalisa.

Bên cạnh thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình như Real Man 300 và Youth With You.

Thêm nữa, cô làm việc với các thương hiệu toàn cầu như Celine, Prada, Bulgari, MAC cũng như các công ty ở quốc gia của cô, như nhà điều hành điện thoại di động lớn nhất Thái Lan AIS.

Mức phí của Lisa không dưới 5 con số (tính theo tiền USD), ước tính ít nhất là 300.000 USD /buổi biểu diễn và 600.000 USD cho mỗi lần xác nhận công việc, theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Với tư cách là ngôi sao Kpop được theo dõi nhiều trên mạng xã hội, Lisa đã kiếm được tới 200.000 USD cho mỗi bài đăng được tài trợ.

Lisa của BlackPink là đại sứ của Bulgari. Ảnh: Xmag, Nationtv.

Rosé ( 18 triệu USD )

Sinh ra ở New Zealand trước khi chuyển đến Australia, Rosé đã cạnh tranh với 700 ứng cử viên khác để giành được vị trí trong BlackPink.

Cô đã có một năm 2021 tuyệt vời, được chọn làm đại sứ cho Tiffany & Co và khởi động sự nghiệp solo của mình với album đơn R. Đĩa đơn chính On the Ground trở thành video được xem nhiều nhất bởi nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong 24 giờ và đạt vị trí thứ 70 trên Billboard Hot 100, bài hát có thứ hạng cao nhất của nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc tại Mỹ.

Năm 2020, cô trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Yves Saint Laurent. Các giao dịch khác bao gồm xác nhận với thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Kiss Me và Perfect World Mobile.

Rosé của BlackPink nhận được nhiều hợp đồng lớn từ các thương hiệu trang sức xa xỉ. Ảnh: Kpopping, Elle.

Jisoo ( 20 triệu USD )

Jisoo là thành viên cuối cùng của nhóm ra mắt solo, dự kiến ​​là trong năm nay, vì trước đó cô bận rộn với việc đóng phim. Mặc dù vậy, diễn xuất dường như đã mang lại lợi nhuận, khiến cô trở thành thành viên BlackPink giàu nhất.

Jisoo và Jung Hae In trong Snowdrop. Ảnh: Jtbc Drama.

Sau vai khách mời trong loạt phim như The Producers (2015) và Arthdal ​​Chronicles (2019), Jisoo có được vai chính đầu tiên trong Snowdrop vào năm ngoái. Bộ phim trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đưa Jisoo trở thành ngôi sao đang lên trong nền phim ảnh nước nhà.

Chị cả của BlackPink cũng là tên tuổi lớn trong giới thương mại. Trước khi BlackPink ra mắt, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo của LG, Nikon và Samsonite. Sau đó, cô trở thành đại sứ của Dior Beauty vào năm 2019 và có nhiều hợp đồng lớn với Cartier, Kiss Me.