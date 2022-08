Vũ trụ ảo của Meta bị chỉ trích vì quá xấu

Meta và Mark Zuckerberg đang xây dựng một nền tảng vũ trụ ảo, nhưng đồ họa thường xuyên bị đánh giá kém chất lượng.

CEO Meta dường như nằm trong số ít những người thực sự quan tâm đến metaverse. Tuy nhiên, tầm nhìn tương lai của Mark Zuckerberg về công nghệ này đang không thu hút được nhiều người. Thậm chí, nó còn nhàm chán, buồn tẻ và bị chê vì quá xấu.

Hôm 19/8, Mark Zuckerberg đăng một bức ảnh tự sướng từ bên trong Horizon Worlds, một siêu dự án của Meta. Trong bức ảnh, tháp Eiffel là điểm nhấn có ý nghĩa thông báo metaverse của công ty đang mở rộng ra nhiều quốc gia hơn.

Bức ảnh được Mark Zuckerberg chụp trong metaverse bị đánh giá là kém hấp dẫn, đồ họa chỉ bằng những trò chơi điện tử cách đây 15 năm. Ảnh: Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên, phản ứng của người dùng lại khá thất vọng khi hình nhân vật của Mark Zuckerberg nhìn xấu xí, và đồ họa trông giống cũng trò chơi cách đây 15 năm.

Sau khi bị chê, tới hôm 20/8 Mark Zuckerberg đăng thông báo đồ họa trong Horizon Worlds sắp được nâng cấp. CEO Meta cũng đăng tấm hình mới của mình khi được nâng cấp về đồ họa.

"Tôi biết bức ảnh tôi đăng trước đó khá cơ bản, vì nó chỉ được tạo ra rất nhanh nhằm chào mừng một dấu mốc", Mark Zuckerberg cho biết.

Đây không phải lần đầu CEO Meta chia sẻ những bức hình kém chất lượng về metaverse của công ty. Vào năm 2017, Zuckerberg đã giới thiệu ứng dụng thực tế ảo Facebook Spaces bằng cách sử dụng một nhân vật xấu xí trông giống bản thân.

Bên cạnh việc bị chê xấu xí, người dùng còn không rõ lý do Mark Zuckerberg chọn khung cảnh phản cảm. Trong đó, CEO của Meta đã quyết định cách tốt nhất để khoe ứng dụng Spaces và hình nhân vật khủng khiếp của mình là đến thăm Puerto Rico qua một đoạn video sau khi khu vực này bị một cơn bão càn quét, giết chết hàng nghìn người và phá hủy nhiều ngôi nhà.

Đến năm 2021, Zuckerberg trở lại với một hình nhân vật ấn tượng hơn trước. Tuy nhiên, nhân vật xuất hiện trong một video giới thiệu kế hoạch metaverse lớn của Facebook và Meta, lại không thực sự tồn tại. Thay vào đó, nó được tạo ra như một phần của dự án lớn hơn và cho thấy những gì Meta đang hướng tới.

Hình ảnh mới của Mark Zuckerberg trong thế giới thực tế ảo. Ảnh: Mark Zuckerberg.

Theo tác giả Zack Zwiezen của Kotaku, sau khi dùng thử Horizon Worlds, phong cách và gu thẩm mỹ của bên phát triển vẫn rất tồi tệ cũng như khiến người dùng cảm thấy nhàm chán. Song, việc nhân vật trong Horizon Worlds chỉ hiển thị nửa thân trên không còn là yếu tố gây thất vọng.

Ngoài ra, một phần lý do khiến những nhân vật và thế giới trong Horizon Worlds trông đơn giản và xấu xí so với các trò chơi điện tử hiện tại là do phần cứng VR hạn chế của Quest 2. Việc Facebook muốn tạo nội dung thực tế ảo phù hợp trên nhiều thiết bị cũng khiến chất lượng đồ họa bị cắt giảm.

Cuối cùng, tác giả Zwiezen nhận định Meta chỉ muốn xây dựng một nền tảng metaverse để thu hút nhiều người dùng nhất có thể. Do đó, Meta và CEO Zuckerberg dường như không quá quan tâm đến chất lượng.