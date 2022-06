Người đứng sau BTS

Để BTS có được vị thế hiện tại, ngoài nỗ lực của 7 thành viên còn có sự hậu thuẫn từ đội ngũ phía sau - những người đồng hành với BTS từ ngày đầu tiên.

Từng là công ty vô danh, thậm chí đã có lúc ở bờ vực phá sản, thế nhưng, sau thành công của BTS, HYBE hiện vươn lên trở thành tập đoàn giải trí Hàn Quốc có quy mô lớn.

Theo Korea Herald, quá trình ra đời, phát triển và chạm đến thành công hiện tại của BTS luôn có sự xuất hiện thầm lặng của đội ngũ đứng sau - những nhân tố không thể thay thế ngay cả khi công ty trở thành một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế như hiện tại.

Thành công của BTS mang dấu ấn của cả tập thể. Ảnh: Naver.

Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk

Người sáng lập HYBE - "cha đẻ" của BTS chính là Bang Si Hyuk, hay còn được biết đến với tên gọi “Bố Bang”. Với niềm đam mê âm nhạc nhỏ, ông bước chân vào ngành giải trí với tư cách là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất vào giữa những năm 1990. Sau loạt hit sáng tác cho Bi Rain, Wonder Girls… "bố Bang" được khán giả biết đến với tên gọi “Hitman Bang”.

Năm 2005, Bang Si Hyuk quyết định thành lập công ty giải trí mang tên Big Hit Entertainment. Đến 2010, ông bắt đầu quá trình tuyển chọn 7 thành viên BTS và ra mắt nhóm vào 2013. Thời gian đầu hoạt động, BTS và Bang Si Hyuk đã phải trải qua nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bang Si Hyuk là nhà sáng lập của HYBE cũng là người đồng hành với BTS trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp. Ảnh: TIME.

Thiếu thốn về mọi mặt lại không được tôn trọng chỉ vì xuất thân từ công ty không mấy danh tiến, Bang PD luôn tỏ ra nghiêm khắc và đặt ra tiêu chuẩn cao cho BTS với hy vọng họ vượt khó thành tài. Không trực tiếp bày tỏ, nhưng ở phía sau, ông luôn dõi theo, ủng hộ và tin tưởng nhóm.

Theo Koreaboo, ở địa vị và danh tiếng ngày càng cao, tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi, thậm chí thân thiết hơn xưa và gắn bó như gia đình. Việc BTS trao trọn niềm tin cho Bang Si Hyuk cũng giống cách Bang PD đặt cược cuộc đời vào BTS. Bởi họ tin rằng nếu đồng hành cùng nhau sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Và BTS hiện đã trở thành những ngôi sao mang tầm cỡ quốc tế.

Trong khi đó, công ty do Bang Si Hyuk thành lập cũng đang chiếm lĩnh thị trường giải trí toàn cầu. Theo đó, Chủ tịch Bang cũng trở thành một trong những nhân vật quyền lực, sở hữu khối tài sản lớn nhất xứ sở kim chi. Hiện tỷ phú ngành giải trí đã rời bỏ vị trí CEO để tập trung vào sản xuất âm nhạc. Tuy vậy, ông vẫn là cổ đông lớn nhất và nắm quyền hành đứng đầu của HYBE.

Giám đốc âm nhạc – Pdogg

Gia nhập Big Hit vào năm 2007, Pdogg đảm nhận vai trò sáng tác cho 8Eight và nghệ sĩ solo Lim Jeong Hee. Trong sự nghiệp, anh 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng KOMCA Copyright Awards của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc.

Pdogg chính là người đã phát hiện và giúp Big Hit chiêu mộ trưởng nhóm R.M. Ảnh: Naver.

Theo Naver, nhà sản xuất sinh năm 1983 đã góp phần quan trọng tạo nên đội hình BTS khi chính anh là người đã phát hiện và giúp Big Hit chiêu mộ được R.M – thành viên đầu tiên cũng là trưởng nhóm thiên tài của BTS. Điều này phần nào cho thấy con mắt tinh tường của Pdogg trong việc tuyển chọn nhân tài.

Đồng hành với 7 thành viên từ những ngày đầu, nắm giữ vai trò sản xuất trong hầu hết ca khúc của nhóm, Pdogg và BTS đã trở thành một khối gắn kết. Thậm chí, nhóm còn gọi nhà sản xuất sinh năm 1983 là “thành viên thứ 8 của BTS”. Chia sẻ với Korea Herald, Pdogg cho biết BTS là “người bạn đồng hành âm nhạc tuyệt vời” mà anh đã gắn bó gần như suốt cuộc đời.

Cũng nhờ tài năng và cống hiến của Pdogg, anh trở thành một trong những nhân vật được trả lương cao nhất Hàn Quốc hiện nay, thậm chí vượt qua mức thu nhập của các giám đốc điều hành hàng đầu tại LG, Samsung và Hyundai...

Theo báo cáo, chỉ tính riêng trong năm 2021, giám đốc sản xuất của HYBE đã kiếm được 34,29 triệu USD . Hiện, Pdogg bận rộn chuẩn bị cho album mới đánh dấu sự nghiệp 9 năm của BTS – Proof.

Giám đốc trình diễn – Son Sung Deuk

Đồng hành với BTS ngay từ những ngày đầu hoạt động, Son Sung Deuk chính là người đứng sau những bước nhảy huyền thoại trong No More Dream, We Are Bulletproof Pt.2, Danger, I Need U...

Thậm chí, khi không phụ trách vũ đạo, anh sẽ đóng vai trò là người giám sát và đánh giá các bài tập của nhóm một cách kỹ lưỡng.

Biên đạo Son Sung Deok là người thầy đáng kính của BTS. Ảnh: Twitter.

Theo người thầy của BTS chia sẻ trên Armymagazine, anh luôn sáng tác vũ đạo thể hiện ý nghĩa mà lời bài hát muốn truyền tải để khán giả vừa có thể xem cũng như nghe được. Không chỉ chịu trách nhiệm về vũ đạo anh, còn đảm nhận phần dàn dựng sân khấu, cách tạo hình, biểu cảm cho nghệ sĩ.

Đi cùng sự phát triển của BTS, năm 2015, Son Sung Deuk cũng trở thành biên đạo Kpop đầu tiên tổ chức hội thảo về bộ môn nghệ thuật này tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác ở châu Âu, châu Á và Úc. Dù BTS từng có dịp hợp tác với các biên đạo quốc tế khác, phong cách đặc trưng của Son Sung Deuk vẫn luôn tạo ra nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thành viên trong các màn trình diễn của nhóm.

Tài năng của “thầy Son” đã được công nhận qua loạt giải thưởng danh giá như Đạo diễn trình diễn xuất sắc, Biên đạo của năm, Biên đạo âm nhạc được yêu thích nhất… Cũng theo tạp chí này, nhờ tác động to lớn trong việc tạo ra những màn trình diễn ấn tượng, Son Sung Deuk được trả mức lương cao hơn một số CEO thuộc BIG 3.

Cựu giám đốc sáng tạo – Kim Sung Hyun (Nu Kim)

Từ khi ra mắt đến nay, dù trải qua một số sự thay đổi ở vị trí này, người góp phần tạo dựng nên hình ảnh ấn tượng của nhóm trong mắt khán giả cũng là người đồng hành với nhóm từ những ngày đầu hoạt động là Kim Sung Hyun. Nam nghệ sĩ sinh năm 1988 chính là nhà thiết kế của hãng thời trang JIHA cũng là một trong những thí sinh nổi bật của Project Runway Korea mùa 4.

Cựu giám đốc sáng tạo Kim Sung Hyun là người lên ý tưởng về mặt hình ảnh, concept cho nhóm từ những ngày đầu tiên.

Theo Koreaboo, không chỉ BTS mà người hâm mộ nhóm cũng yêu mến stylist này vì vẻ ngoài lịch lãm cũng như cách định hướng hình ảnh phù hợp với cả 7 thành viên. Trước đây, Kim Sung Hyun là người phụ trách về các concept trong album cũng như video âm nhạc của BTS.

Đặc biệt, với vai trò là người định hướng hình ảnh trong The Most Beautiful Moment in Life, Sung Hyun đã tạo ra sản phẩm mang tính biểu tượng của BTS. Tài năng nổi trội của anh được thể hiện qua việc lồng ghép nội dung ý nghĩa với hình ảnh mang tính biểu tượng để tạo nên câu chuyện về tuổi trẻ đầy cảm xúc.

Cũng từ sản phẩm này, BTS liên tiếp gặt hái những thành tích vang dội. Dù Nu Kim hiện không còn gắn bó với nhóm, người hâm mộ cũng như cả 7 thành viên vẫn dành sự yêu mến và biết ơn vì những đóng góp của nhà thiết kế trẻ tài năng. Mới đây, Kim Sung Hyun tiếp tục được chủ tịch Bang Si Hyuk tin tưởng đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo cho màn ra mắt của Le Sserafim – nhóm nữ mới nhà HYBE.