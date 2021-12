Người dùng hưởng lợi gì từ chương trình trợ giá của Yamaha?

Trong một tháng qua, người dùng xe máy Yamaha trên toàn quốc nhận ưu đãi trợ giá từ chiến dịch “Yamaha chung tay đánh bay đại dịch” cùng nhiều khuyến mại khác.

Chiếc xe Yamaha Exciter 150 của anh Nguyễn Quang Hòa (Hà Nội) đã chạy gần 30.000 km vẫn trông khá mới khi được bảo dưỡng định kỳ kỹ lưỡng. Là người cẩn thận, anh Hòa bày tỏ hài lòng về các nhân viên, kỹ thuật viên tại đại lý Yamaha đã quan tâm, chăm sóc xe chu đáo, tận tình.

“Tôi thật sự tin tưởng khi giao xe cho hãng bảo dưỡng định kỳ. Trong lần bảo dưỡng này, xe phải thay một số phụ tùng cần thiết. Tôi sử dụng dịch vụ dịp Yamaha giảm 20% giá phụ tùng, tặng dầu Yamalube AT&4T và bảo dưỡng miễn phí nên tiết kiệm đáng kể”, anh Hòa cho biết.

Yamaha triển khai chương trình bảo hành miễn phí cùng nhiều chính sách khác.

Chị Hoàng Anh chờ bảo dưỡng xe Yamaha Grande tại đại lý Yamaha Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Tôi không am hiểu về quy trình sửa chữa và bảo dưỡng, chỉ cần xe đi êm, mượt, khỏe, tiết kiệm xăng. Do đó, tôi ưu tiên bảo dưỡng định kỳ tại đại lý để tăng độ bền và yên tâm hơn. Đại lý có đầy đủ phụ tùng, máy móc, kỹ sư giỏi và am hiểu về dòng xe Yamaha. Các chương trình khuyến mại cũng giúp tôi tiết kiệm hơn”.

Tương tự anh Hòa hay chị Hoàng Anh, nhiều khách hàng đánh giá cao dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cũng nhưchương trợ giá thời dịch của Yamaha. Quản lý khu dịch vụ của cửa hàng Yamaha tại 62 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)cho biết: “Khi hết giãn cách, lượng khách đến bảo dưỡng xe sau thời gian không dài sử dụng khá đông. Đa phần khách phấn khởi vì được bảo dưỡng miễn phí kèm quà tặng và giảm giá thay thế phụ tùng từ chương trình hỗ trợ thời dịch của hãng. Luôn đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi tin chính dịch vụ hậu mãi chu đáo này khiến khách hàng thêm tin tưởng sản phẩm của Yamaha”.

Nhiều khách hàng đánh giá tích cực về dịch vụ bảo dưỡng của đại lý Yamaha.

Với mong muốn tri ân và san sẻ gánh nặng chi phí cùng khách hàng, từ ngày 1/11 đến hết 31/12, Công ty Yamaha Motor Việt Nam triển khai chiến dịch “Yamaha chung tay đánh bay đại dịch”. Theo đó, khách hàng cài đặt ứng dụngMy Yamaha Motor và điền thông tin đăng ký xe (số khung, số máy) nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ. Chương trình áp dụng tại tất cả đại lý ủy quyền của hãng trên toàn quốc.

Ngoài ra, người dùng có hóa đơn thay thế phụ tùng tiêu hao nhanh 170.000-249.000 đồng được tặng một chai dầu Carbon Cleaner, giảm 20% theo danh mục Yamaha quy định và bảo dưỡng xe miễn phí. Hóa đơn từ 250.000 đồng, khách hàng nhận một chai dầu Yamalube AT&4T, giảm 20% giá phụ tùng và bảo dưỡng xe miễn phí.

10 loại phụ tùng hư hao nhanh theo quy định của hãng gồm: Lọc gió, má phanh đĩa, má phanh cơ, ắc-quy, bugi, dầu hộp số, chất tẩy muội cabon, lọc dầu, lốp (T&S), dây đai.

Riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, khách hàng tham khảo cụ thể tại đại lý Yamaha ủy quyền để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn khi hết quà tặng. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, tất cả đại lý 3S vẫn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Người đến bảo hành xe được hẹn giờ để đảm bảo quy định giãn cách.