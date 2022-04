Người đi sai làn đường lao xe vào thiếu tá cảnh sát

Tổ tuần tra yêu cầu nam thanh niên lái xe máy sai làn đường dừng lại kiểm tra nhưng anh ta không chấp hành, đã lao xe thẳng vào thiếu tá cảnh sát.

Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm, lập biên bản và điều tra vụ nam thanh niên lái xe máy tông vào thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa, gây chấn thương sọ não, gãy xương hàm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang do thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa làm tổ trưởng, tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đến thăm, động viên thiếu tá Nghĩa. Ảnh: A.Đ.

Tổ công tác phát hiện xe máy do Võ Nhựt Hùng (26 tuổi) cầm lái chở theo Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng ở tỉnh Bến Tre) đi sai làm đường, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hùng không chấp hành, bất ngờ lao xe máy vào cảnh sát, khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Sau cú va chạm, Hùng bị thương nhẹ, chiếc xe máy trượt dài gần 20 m.

Riêng thiếu tá Nghĩa bị thương nặng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương hàm và đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 16/4, thượng tá Đinh Thế Anh, phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên gia đình thiếu tá Nghĩa.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng phối hợp, điều tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.