Người dân TP.HCM vội vã đi mua thực phẩm dự trữ

Chính quyền TP.HCM vừa có quyết định siết chặt giãn cách "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8. Ngay sau đó, nhiều người dân đã đến siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa mua hàng tích trữ.

Sáng sớm 20/8, chị Tuyền (quận Bình Thạnh) vội vàng đi ra siêu thị và khu chợ gần nhà để mua thêm thực phẩm cho gia đình vì nghe tin ca nhiễm ngoài cộng đồng tại TP.HCM ngày càng tăng. "Tôi mua thêm gạo, rau củ, dầu ăn, mì gói và các loại đồ khô để yên tâm ở nhà trong nhiều ngày", chị nói.

Đến trưa 20/8, TP.HCM chính thức thông báo người dân sẽ thực hiện yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ 23/8. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 tăng cường.

Sau khi nhận được thông báo, nhiều người dân vội vàng đi mua thực phẩm ở khắp nơi, từ các cửa hàng bách hóa tới siêu thị lớn.

Sau khi nghe thông tin TP.HCM siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó", nhiều người đã đi mua gom thực phẩm dự trữ. Ảnh: Phương Lâm.

Lượng khách tăng 3-4 lần

Theo ghi nhận của Zing tại các siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM, dòng người bắt đầu tìm đến các điểm bán để mua nhu yếu phẩm. Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm trong sáng nay đều không yêu cầu người dân có phiếu đi mua hàng và đi theo khung giờ cố định.

Lúc 11h30 tại siêu thị Bách Hóa Xanh trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), hàng chục người xếp hàng dài mua sắm. Siêu thị yêu cầu mỗi lượt khách ra sẽ có một lượt khách vào, đảm bảo quy định số lượng người trong cửa hàng.

Mặc dù lượng khách có tăng nhưng rau, củ, thịt cá các loại đầy ắp trong các kệ hàng. Tuy nhiên, ở quầy thực phẩm đồ khô như mì tôm, đồ hộp, trứng gà, vịt... khá thưa thớt, không có nhiều loại.

Vừa mua hàng, anh Tuấn (quận Bình Thạnh) cho biết hôm nay siêu thị không yêu cầu phiếu đi mua thực phẩm. "Hàng hóa, đặc biệt rau, củ thịt cá đều đầy các kệ. Người đến mua số lượng nhiều nên phải xếp hàng chờ lâu hơn. Tôi chủ yếu lựa chọn mua rau, củ, thức ăn nhanh...", anh nói.

Tương tự, siêu thị Emart Gò Vấp sáng 20/8 cũng ghi nhận lượng khách tăng so với ngày hôm qua. Từ sáng sớm rất đông người tiêu dùng dồn về xếp hàng để vào mua sắm.

Sáng 20/8, người dân lại đến siêu thị, xếp hàng dài chờ vào mua sắm sau thông tin siết chặt giãn cách xã hội. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đại diện Saigon Co.op cho biết trong sáng 20/8 ghi nhận tại các siêu thị lượng khách tăng đột biến, gấp 3-4 lần ngày thường. "Một số siêu thị từ 11h trưa đã xảy ra tình trạng hết hàng cục bộ, nhân viên kho hàng không thể cập nhật kịp lên kệ hàng", đại diện này cho biết.

Tại siêu thị Co.opmart Văn Thánh (quận Bình Thạnh), lối vào chính của siêu thị được khóa lại nhằm phân luồng một lối ra vào, thuận tiện cho nhân viên bảo vệ kiểm soát khách. Người dân trật tự ngồi chờ theo ghế được bố trí đảm bảo giãn cách.

Nhiều người giải thích lo ngại trong thời gian áp dụng "ai ở đâu ở yên đó" không được ra ngoài nên chủ động đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ cho nhiều ngày.

Dù đã đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đầy đủ, chị Trang (quận Bình Thạnh) vẫn rất lo lắng khi thấy lượng người xếp hàng ngày một đông. "Tôi tranh thủ đi mua thực phẩm buổi trưa, vắng người, tránh lây nhiễm", chị nói.

Các nhà thuốc cũng ghi nhận lượng khách xếp hàng mua thuốc đông hơn ngày thường. Ảnh: T.T.

Đã có phương án cung ứng thực phẩm khi "ai ở đâu ở yên đó"

Tại một số siêu thị khác, lượng người mua hàng không đông do người dân chỉ được vào siêu thị khi có phiếu mua hàng do phường phát. Cụ thể, tại Aeon Mall Tân Phú, lượng khách mua thưa thớt do quy định chỉ mở cửa cho người dân 2 phường trong quận.

Trong khi đó, khu vực bán rau củ, trái cây ngoài đường, cũng ghi nhận rất đông người dân đến gom thực phẩm, khiến nhiều sạp hết hàng sớm. Để tránh tình trạng tập trung đông người, lực lượng an ninh đô thị, công an phường liên tục giám sát, kiểm tra và nhắc nhở người dân mua bán giãn cách theo quy định..

Tại quầy nông sản của chị Thủy (quận Bình Thạnh) trong sáng nay, lượng khách đến mua tăng. Đến 11h, phần lớn rau, củ trong quầy hàng của chị đã hết. "Bán nốt 1-2 hôm nữa để nghỉ", chị nói.

Bên cạnh đi mua thực phẩm, người dân còn kéo nhau đến các quầy thuốc tây chờ mua thuốc để tích trữ cho gia đình, phòng trường hợp không thể ra khỏi nhà.

Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên. Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM.

Trong cuộc họp sáng 20/8, ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 nhấn mạnh TP.HCM đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K + thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên.

Lãnh đạo thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Hiện, Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân và đề nghị người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm, gây tập trung đông người tại các điểm mua, bán nhu yếu phẩm.

Đại diện một số siêu thị cho biết đã có phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân. Các hệ thống siêu thị Mega Market, Satra, Co.opmart… tiếp tục tăng lượng hàng thiết yếu và thực phẩm dự trữ từ 1-3 tháng.

Đại diện một số siêu thị cho biết đã có phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân. Ảnh: Chí Hùng.

"Hiện siêu thị cũng chủ động nâng năng lực dự trữ hàng hóa nhưng nhiều nhà cung cấp như mì gói cho biết đang gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu nên không thể cung cấp đủ lượng hàng yêu cầu", đại diện Co.opmart cho hay.

Riêng các mặt hàng tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, cá, rau củ quả… đều đã có nguồn cung ổn định tại các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và vận chuyển về TP.HCM theo luồng xanh.

Trưa 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố quyết định từ 0h ngày 23/8, TP HCM sẽ tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố...