Người dân TP.HCM lo rò rỉ thông tin tài sản qua mã định danh điện tử

Công an TP.HCM khẳng định tài khoản định danh điện tử tích hợp thông tin CCCD, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe của người dân được bảo mật tuyệt đối, không có chuyện bị lộ, xâm nhập.

Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế nhiều loại giấy tờ. Ảnh: H.L.

Tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời sáng 11/12, một số cử tri tại TP.HCM phản ánh lo lắng về việc bị lộ thông tin tài sản cá nhân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cử tri cũng đặt vấn đề trong trường hợp bị đánh cắp, bị thất lạc thì người dân cần làm gì để đảm bảo thông tin cá nhân không bị rò rỉ và liên hệ cơ quan chức năng ra sao để khóa tài khoản định danh này.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, cho biết sau 31/12, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được thay thế bằng CCCD gắn chip và định danh điện tử.

Tài khoản định danh điện tử có tính năng tích hợp nhiều loại giấy tờ bao gồm CCCD, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế… Khi được tích hợp, người dân dùng tài khoản này thực hiện các giao dịch mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước.

Tài khoản định danh sẽ tích hợp vào ứng dụng VNEID để thay thế nhiều loại giấy tờ.

"Định danh điện tử được bảo mật duy nhất và tuyệt đối do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là dữ liệu do Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xây dựng và phát triển. Do đó, Bộ Công an đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, thuật toán tiên tiến để bảo mật cho nên khó xâm nhập và dữ liệu để lấy cắp thông tin. Cử tri hãy yên tâm", thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

Bên cạnh đó, thượng tá Lãnh cho biết khi cài tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, dữ liệu sẽ không lưu trên thiết bị cài mà lưu trên hệ thống định danh điện tử. Do đó, các mã độc cũng không thể xâm nhập hệ thống để lấy thông tin.

Đến nay, Công an TP.HCM đã trả cho người dân 5,5 triệu căn cước công dân gắn chip và có 1,2 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp.

Theo Nghị định số 59/2022 có hiệu lực từ ngày 20/10, tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ.

Trong đó, mức độ 1 gồm những thông tin cá nhân và ảnh chân dung. Ở mức 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến về thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng...

Đối với mức 2, tài khoản này có thêm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay). Với tài khoản này, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền...).

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương căn cước công dân gắn chip. Đối với người nước ngoài, tài khoản định danh mức 2 có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.