Người dân Texas chết ở sân sau, trong ôtô, thậm chí trên giường ngủ

Thời tiết giá rét khiến hàng chục người đã thiệt mạng vì nhiều nguyên nhân, thậm chí có những nạn nhân tử vong ngay trên giường ngủ vì hạ thân nhiệt.

Carrol Anderson là cựu binh 75 tuổi người Mỹ sống tại phía nam Texas, Mỹ. Trong phần lớn cuộc đời mình, thảm họa tự nhiên đáng sợ nhất với ông là những cơn bão nhiệt đới đến từ Vịnh Mexico.

Khi trận bão tuyết xuất hiện, ông Anderson hiểu rằng một hiểm họa hoàn toàn khác đang ập đến. Bởi tình trạng sức khỏe buộc Anderson phải thở bằng dưỡng khí, người đàn ông chủ động đặt vài bình dưỡng khí để đề phòng.

Nhưng lô dưỡng khí này không đến được chỗ của ông trước cơn bão tuyết. Không còn cách nào khác, người đàn ông quyết định lái xe tới ngôi nhà khác của mình ở Crosby, đông bắc Houston, nơi ông còn một bình dự trữ.

Hôm 16/2, nhà chức trách phát hiện Anderson qua đời trong chiếc xe bán tải của ông. Cháu gái của Anderson là Brandi Campanile tin rằng người đàn ông lúc này đang trên đường đi lấy bình dưỡng khí dự phòng.

Tại nhà của người cựu binh, người ta tìm thấy bình dưỡng khí chạy bằng điện. Ở khu vực đó, điện đã bị cắt từ đêm trước khi ông Anderson tử vong, giống như nhiều khu vực khác tại Texas.

"Texas không chuẩn bị để đối phó với nhiệt độ đóng băng. Đây là điều chưa từng xảy ra", bà Campanile nói.

Quạt trần đóng băng vì giá rét ở Texas. Ảnh: Fox.

Vô số nguyên nhân tử vong

Ông Anderson là một trong ít nhất 58 người đã thiệt mạng tại những khu vực chịu ảnh hưởng của trận bão tuyết. Các nạn nhân tử vong vì nhiều lý do như ngộ độc khí carbon monoxide, tai nạn ôtô, chết đuối, cháy nhà hay hạ thân nhiệt.

Tại hạt Galveston, dọc bờ biển Texas, nhà chức trách cho biết hai người tử vong vì lạnh giá. Một người khác nhiều khả năng chết vì ngộ độc carbon monoxide. Trong khi đó, nhà chức trách đang điều tra 4 cái chết có khả năng liên quan tới thời tiết cực đoan.

Thẩm phán Mark Henry cho biết ông sẽ sơ tán những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước cơn bão tuyết nếu biết hạt Galveston hoàn toàn mất điện.

Thẩm phán Henry nói Cơ quan Quản lý lưới điện Texas (ERCOT) chỉ cảnh báo sẽ cắt điện luân phiên. Nhưng cuối cùng, cả khu vực đã bị cắt điện hoàn toàn trong 48 giờ qua.

Người dân bật bếp gas trong nhà để sởi ấm ở Austin. Ảnh: New York Times.

"Chúng tôi sẽ ra lệnh sơ tán nếu được thông báo hôm 14/2 rằng điện sẽ bị cắt trong 4 ngày", Thẩm phán Henry nói thêm hạt Galveston đã quen với việc sơ tán người dân trước các cơn bão.

Một người phát ngôn của ERCOT hôm 19/2 cho biết nhu cầu điện tăng đột biến khiến cắt điện luân phiên trở nên bất khả thi.

Lúc cao điểm, khoảng 4,5 triệu dân phải sống trong cảnh mất điện. Hàng triệu người không có có nước sinh hoạt hoặc được cảnh báo đun sôi nước trước khi sử dụng.

Không an toàn ngay trong phòng ngủ

Trận bão tuyết kỷ lục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng y tế tại Texas, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành.

Từ 15-17/2, các bệnh viện và cơ sở y tế tiếp nhận hơn 700 người do ngộ độc khí carbon monoxide. Tại Austin, thủ phủ bang Texas, hàng chục người nhiễm độc do đốt than củi sưởi ấm trong nhà.

Thời tiết lạnh dẫn đến cắt điện, cắt nước, vỡ đường ống, càng khiến các bệnh viện gặp khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân.

Tại thành phố Abilene, một người đàn ông tử vong tại Trung tâm Y tế Hendrick vì không được chạy thận kịp thời. Việc không có điện và nước khiến cơ sở y tế không thể chạy thận cho người đàn ông xấu số.

Cảnh đổ nát ở Austin sau trận bão tuyết. Ảnh: New York Times.

Lực lượng cứu hỏa Albilene cho biết ít nhất 4 người ở thành phố này tử vong vì bị cắt điện, trong đó có một nam giới 60 tuổi tử vong ở nhà riêng, cùng một phụ nữ 86 tuổi qua đời vì chết cóng ở sân sau.

Ở khu ngoại ô phía nam thành phố San Antonio, một người đàn ông 69 tuổi tử vong trong phòng ngủ. Ngôi nhà của nạn nhân bị cắt điện. Nhà chức trách cho biết, khi được tìm thấy, nhiệt độ trong phòng ngủ của nạn nhân là 1 độ C.

Ở Houston, cảnh sát tìm thấy gia đình 4 thành viên ngộ độc khí do ngồi trên ôtô nổ máy trong garage để xe. Etenesh Mersha, mẹ của hai đứa con, khi đó bất chợt cảm thấy mệt mỏi lúc đang nói chuyện với bạn qua điện thoại. Phát hiện dấu hiệu bất thường, người bạn của Mersha đã báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, 4 thành viên trong gia đình đã ngất xỉu. Mersha và con gái 7 tuổi đã tử vong khi được phát hiện. Con trai 8 tuổi và chồng của Mersha may mắn còn sống.

Tại thành phố Conroe, bé trai 11 tuổi tên Cristian Pineda tử vong trên giường ngủ hôm 16/2. Ngôi nhà của đứa trẻ bị cắt điện từ đêm hôm trước. Cả gia đình, gồm cha mẹ và các con tìm cách quây quần bên nhau trong một phòng ngủ để giữ ấm, cảnh sát thành phố Conroe cho biết.

Một người được đưa lên xe cấp cứu ở Austin. Ảnh: New York Times.

Thời tiết cực đoan cũng gây cản trở nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 ở Texas. Hôm 19/2, Nhà Trắng thông báo 6 triệu liều vccine chưa thể được phân phát do bão tuyết hoành hành. Việc phân phát vaccine bị tạm dừng khiến các cuộc hẹn tiêm vaccine phải lùi sang tuần sau.

Hiện nay, đã có những dấu hiệu tích cực đầu tiên sau chuỗi ngày cuộc sống của người dân Texas bị đảo lộn.

Ở thủ phủ Austin, nhà chức trách cho biết sẽ nhập về gần 8 triệu lít nước sạch để phục vụ nhu cầu của người dân trong vòng 48 giờ. Thành phố sẽ lập các trung tâm cấp phát nước. Các nhóm được ưu tiên là người già và người vô gia cư.

Nhà chức trách Austin cho biết nguồn cung cấp nước cho phần lớn người dân có thể được khôi phục vào cuối tuần. Cảnh báo đun sôi nước trước khi sử dụng có thể được dỡ bỏ trong tuần sau.

Cho tới ngày 19/2, còn khoảng 165.000 dân sống tại các khu vực bị cắt điện, so với 4,5 triệu người sống trong cảnh mất điện vào đỉnh điểm trước đó.

