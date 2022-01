Người đàn ông vàng của Hollywood

Là một trong những tài tử nổi tiếng nhất Hollywood, Keanu Reeves không quá xem trọng bản thân. Anh không ngại thử đóng những vai nhỏ, từ nhân vật trong Toy Story 4 hay phiên bản phóng đại chính mình trong Always Be My Maybe. Nam diễn viên dành nhiều lời khen cho hai bạn diễn kém tên tuổi hơn là Ali Wong và Randall Park. Ngôi sao 58 tuổi cũng khiêm tốn khi được mệnh danh là "bạn trai nước Mỹ". "Điều đó thật kỳ quặc. Nhưng tôi nghĩ đây là lời khen tích cực và tuyệt vời", anh nói với Entertainment Weekly. Ảnh: