Người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói

Người đàn ông 43 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế bị trói vào cây. Nạn nhân mặc quần dài, không mặc áo và đi giày.

Ngày 23/7, Công an TP Hội An đang phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi).

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông Thanh bị trói vào cây bàng trước nhà. Kểm tra, họ thấy người đàn ông đã tử vong nên báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Công an TP Hội An có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Cảnh sát ghi nhận nạn nhân mặc quần dài, không mặc áo, đi giày, chết trong tư bị trói.