Người đàn ông trộm 5 tiệm vàng trị giá 20 tỷ đồng mua ôtô, đầu cơ đất

Gây ra 5 vụ trộm tiệm vàng ở Bình Dương và TP.HCM, Nu lấy đi tài sản trị giá 20 tỷ đồng để đầu cơ đất, mua ôtô và mở xưởng gỗ.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Nu là người đột nhập vào tiệm vàng ở quận 12, trộm hơn 100 lượng vàng và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương bắt hôm 31/1.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ Nu đã gây ra 4 vụ trộm tại các tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương. Đến khi gây án ở TP.HCM, Nu bị cảnh sát bắt giữ. Tổng tài sản Nu trộm được có trị giá 20 tỷ đồng .

Trộm 200 lượng vàng đem đi đầu tư đất, ôtô

Tại cơ quan điều tra, Nu khai tháng 10/2019, Nu đột nhập vào tiệm vàng ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nghi phạm trộm gần 200 lượng vàng 24k và 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Nu đem bán số tài sản trên được hơn 3 tỷ đồng . Số tiền này, Nu đem mua lô đất ở tỉnh Tây Ninh, đầu tư xưởng gỗ, mua ôtô và tiêu xài cá nhân.

Phạm Văn Nu bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau phi vụ này, Nu tiếp tục đột nhập thêm 2 tiệm vàng khác ở tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do cửa tiệm kiên cố và có chuông báo động, nghi phạm không thực hiện được mục đích.

Đến tháng 6/2020, Nu đột nhập vào tiệm vàng ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, lấy đi nhiều vòng, vàng, lắc tay. Số tài sản này được Nu bán giá 800 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Bị bắt khi sang TP.HCM gây án

Sau 4 vụ trộm tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương mà không bị phát hiện, Nu đã có nhiều tiền, mua đất, nhưng vẫn sống tại nhà trọ để tạo vỏ bọc.

Trong một lần đi mua vàng ở quận 12, Nu phát hiện cửa hàng này dễ đột nhập, không có bảo vệ trông coi nên lên kế hoạch gây án. Chính việc dời địa bàn gây án từ Bình Dương lên TP.HCM đã khiến cho Nu trả giá.

Tối 28/1, Nu bắt xe ôm từ Bình Dương đến đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Anh ta yêu cầu tài xế dừng cách tiệm vàng một đoạn, rồi đi bộ tới. Sau đó, nghi phạm leo từ cột điện vào bên trong như tính toán trước đó, rồi gom hơn 100 lượng vàng bên trong tiệm.

Số vàng bị trộm được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi gây án, nghi phạm không về ngay nhà trọ, mà tiếp tục đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Cụ thể, người này đi bộ đến bến xe ngã tư Ga, sau đó thuê xe ôm chở đi được một đoạn rồi dừng lại. Nghi phạm tiếp tục đi bộ vào các khu vực khuất camera, rồi thuê xe ôm để tẩu thoát về tỉnh Bình Dương.

Khi về đến nhà trọ, Nu cất số vàng vừa trộm được trên gác mà không thông báo cho bạn gái sống chung. Khi Nu bị bắt, cảnh sát khám xét nhà trọ, thu giữ toàn bộ tang vật mà nghi phạm chưa kịp tiêu thụ.

Theo cảnh sát, việc bắt giữ Nu là chiến công xuất sắc của Công an TP.HCM, qua đó kịp thời đấu tranh, thu hồi tài sản cho người dân, bắt giữ kẻ trộm chuyên nghiệp, mang lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.