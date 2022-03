Người đàn ông rút súng, lên đạn chỗ đông người

Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đang vào cuộc làm rõ việc một người đàn ông rút súng, có động tác lên đạn chỗ đông người khi có mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất đai.

Chiều 6/3, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà T.T.T.H. (trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về việc một người đàn ông rút súng, lên đạn trong quá trình mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất đai.

Hình ảnh người đàn ông rút súng và có động tác lên đạn trong lúc mâu thuẫn. Ảnh cắt từ clip.

"Khẩu súng này là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng... Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã vào cuộc thu khẩu súng nói trên", một cán bộ công an thông tin

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra ở khu vực văn phòng công chứng L.V.T. tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn vào tháng 2. Tại đây, lúc bà H. cùng người thân chuẩn bị làm thủ tục để chuyển nhượng mua bán đất, bất ngờ bị một người giật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, khi các bên đã xảy ra giằng co để lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có một người đàn ông rút súng bắn đạn cao su, đồng thời có động tác lên đạn.

Được biết, trong quá trình mâu thuẫn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị rách.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.