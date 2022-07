Người đàn ông rơi từ chung cư mini ở TP.HCM xuống đất

Nghe tiếng động mạnh, người dân phát hiện một nạn nhân rơi từ lầu cao xuống góc ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM. Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi, đã tử vong.

Khoảng 1h ngày 25/7, nhiều người sống tại khu vực ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Trãi, phường 14 (quận 5) nghe tiếng động mạnh. Ra đường kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông gần 40 tuổi, rơi từ lầu cao nằm tử vong trên vỉa hè.

Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.H.

Khi Công an quận 5 và Công an phường 14 đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức trách xác định nạn nhân tử vong do rơi từ tầng cao xuống đất.

Theo ghi nhận của Zing, nơi người đàn ông rơi xuống là tòa nhà cao 5 tầng được xây theo dạng chung cư mini.

Đến hơn 2h cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.